Bibel TV erreicht viele entkirchlichte Menschen

Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) zeigen: Rund 30 Prozent der Bibel TV-Zuschauer haben keine Bindung an eine christliche Kirche.

Bibel TV hat die Zuschauerzahlen und Reichweiten im Jahr 2023 ausgewertet und analysiert. Die Zahlen der AGF zeigten, dass rund 30 Prozent der Zuschauenden in der Primetime keine Bindung an eine christliche Kirche hätten, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Nach eigenne Angaben erreicht Bibel TV pro Tag rund 280.000 Menschen. Im Dezember 2023 waren es laut Senderangaben unter Berufung auf AGF-Zahlen 10,3 Millionen Zuschauer. Durchschnittlich haben im Jahr 2023 pro Monat 8,5 Millionen Menschen das christliche Programm eingeschaltet.

Bei den Gottesdienst-Übertragungen sei der Anteil an Zuschauerinnen und Zuschauern mit evangelischem und katholischem Hintergrund etwa gleich verteilt, heißt es. Das Tagesprogramm werde dagegen ein wenig mehr von evangelischen Zuschauern rezipiert.

„Bibel TV bleibt ein wachsendes Projekt aller Christinnen und Christen zur Verbreitung der Guten Nachricht. Das geht nur dank der knapp 70.000 Spenderinnen und Spender, welche diese riesige missionarische Reichweite erst möglich machen“, sagt Matthias Brender, Geschäftsführer von Bibel TV. „Gemeinsam mit allen videoproduzierenden Werken werden wir das Fenster zum Glauben weiter in die Welt öffnen.“