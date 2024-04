Motorradgottesdienst: „Aufgeladen unterwegs“

Der Verband Christlicher Motorradfahrer (VCM) startet mit einem Gottesdienst in Niedergründau in die Motorrad-Saison. Ein Elektromotorrad wird den Korso anführen.

Der VCM lädt zum 43. Motorrad-Gottesdienst am 21. April um 12 Uhr in Niedergründau bei Gelnhausen ein. Unterstützt wird der Verband von der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sowie der Evangelischen Kirche von Kurhessen Waldeck (EKKW). Zu dem Gottesdienst werden wieder Tausende Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen erwartet.

Pfarrer Thorsten Heinrich, Beauftragter für Motorradfahrerseelsorge der EKHN und der EKKW, gestaltet den Gottesdienst, der von der Band „Reflex“ musikalisch begleitet wird. Die Schirmherrschaft bei dieser Veranstaltung hat wie auch in den Jahren zuvor Bettina Müller (MdB).

„Aufgeladen unterwegs“ – Heinrich führt Korso auf Elektromotorrad an

Heinrich wird den anschließenden Korso auf einem Elektromotorrad anführen – denn der Titel des Anlassens lautet in diesem Jahr „aufgeladen unterwegs“ und spielt damit auf Elektromobilität an. Wie sonst auch geht es beim Anlassen vor allem darum, Frieden und Rücksichtnahme auf die Straßen zu bringen und sich gegen Raserei und Aggression im Straßenverkehr zu positionieren, erläutert Heinrich.