Bibelwerk spendet Gesangbücher und Bibeln an Hochwasser-Gemeinden

Das Evangelische Bibelwerk im Rheinland unterstützt von der Hochwasserkatastrophe betroffene Gemeinden mit neuen Bibeln und Gesangbüchern. Die ersten 200 Gesangbücher wurden jetzt verteilt.

Dankbarer Empfänger war die Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde Schleidener Tal. „Neue Gesangbücher sind für uns ein Zeichen des Neuanfangs“, sagt Baukirchmeister Günter Christmann Gottesdienste mit Gemeindegesang seien wieder möglich, wenn auch in provisorisch hergerichteten Räumen.

„Wir als Bibelwerk verstehen uns als Unterstützer der Gemeinden und setzen deshalb gerne vorhandene Spendenmittel dafür ein“, sagt der Vorsitzende des Bibelwerks, Dr. Jürgen Thiesbonenkamp. Auch wenn die Spendenmittel begrenzt seien, wolle man nicht von vornherein ein Limit setzen. Das Bibelwerk hoffe, dass der eine oder die andere eine lohnende Aufgabe darin sieht, diese Hilfe mit Spenden zu unterstützen, auch wenn es sich nicht um das zunächst Lebensnotwendige handele. „Wir wollen mithelfen, dass Gemeinden zumindest anteilig Ersatz bekommen“, so Thiesbonenkamp.

Das Evangelische Bibelwerk im Rheinland wurde 1814 in Wuppertal-Elberfeld als Bergische Bibelgesellschaft gegründet. Es setzt sich für die Verbreitung und Kenntnis der Bibel ein – in den Gemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland, im Bibelzentrum in Wuppertal und in der Ökumene.