Eheringe Hochzeit Ehe
Symbolbild: Sandy Millar / Unsplash

Berlin: Bischof distanziert sich von „Polyhochzeit“

Eine Pfarrerin der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat im Sommer vier Männer „verheiratet“ Die Kirchenleitung stellt klar: Das ist keine kirchliche Trauung.

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz distanziert sich in einem offiziellen Pressestatement von „als Trauungen dargestellten Segenshandlungen, die mehr als zwei Personen durch Liebe verbinden sollen. „Hintergrund ist ein Instagram-Posting von Pfarrerin Lena Müller, die nach eigenen Angaben im Sommer vier Männer im Rahmen einer „Polyhochzeit „verheiratet“ hatte.

Der Berliner Bischof Christian Stäblein stellt klar: „Bei der Feier, die Pfarrerin Lena Müller in Kreuzberg durchführte, handelte es sich nicht um eine kirchliche Trauung oder Hochzeit. […] Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz traut nur Paare, die standesamtlich verheiratet wurden. Vorwürfe von Polygamie in diesem Kontext sind gegenstands- und haltlos.“ Trauungen und Hochzeiten seien Formen, die zwei Menschen vor Gott segnen. Diese Segenshandlung, die durch Pfarrerinnen und Pfarrer geleitet wird, stellt eine kirchenrechtlich wirksame, beurkundete Verbindung zweier Menschen dar.

Pröpstin Dr. Christina-Maria Bammel, zuständig für theologische Grundsatzfragen in der EKBO, unterstreicht: „Evangelische Trauungen segnen die Ehe zweier liebender Menschen. Unsere Pfarrerinnen und Pfarrer stehen mit diesen Segenshandlungen auf der Grundlage von Schrift und Bekenntnis.“

Weiterlesen: das Statement der EKBO

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

