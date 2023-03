Brauche ich neue Wege?

- Werbung -

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Unser westlicher Wohlstand wird durch die Armut von Menschen in der Dritten Welt erkauft. „Was tun?“, fragt sich Tom Laengner.

Jesus verdient aktuell etwa 221.000 Euro – nicht im Jahr sondern in der Woche. Für mich wäre das viel. Aktuell müsste ich bis ins nächste Jahrtausend meine Kolumne schreiben und hätte den Betrag immer noch nicht zusammen. Bei dem Jesus, von dem hier die Rede ist, sieht die Lage anders aus. Gabriel Jesus kickt für den FC Arsenal in London und schreibt nicht für ein christliches Onlineportal. Der 25-Jährige, der sich selbst als einen ganz normalen und bescheidenen Kerl bezeichnet, ist mit dem Namensvetter aus Nazareth weder verwandt noch verschwägert.

Den Ur-Jesus hätte wohl kein Verein für 75 Millionen kaufen können. Das ist laut Transfermarkt der aktuelle Marktwert des Mittelstürmers aus São Paulo. Der Mann aus Nazareth war so radikal anders! Dieses Fundament hält ihn bis heute im Bewusstsein der Menschheit.

Während ich zu den reichsten Menschen auf diesem Kontinent gehöre, hat sich Jesus nie richtig viel aus materiellem Besitz gemacht. Seine Worte, entweder Gott zu dienen oder dem Geld, empfinde ich heute als Warnung. Wenn ich zu Beginn des dritten Jahrtausends in Deutschland weiteres Wirtschaftswachstum erstrebe, könnte der Nazarener das vielleicht als Bullshit oder Irrsinn betrachten. Vielleicht lacht er sich über so viel Dummheit auch nur schlapp.

Die Menschen dort bringen Opfer, damit ich in Deutschland keine Opfer bringen muss.

Dafür sitzt er, theologisch biblisch betrachtet, immer an meiner Seite. Er war möglicherweise auch dabei, als ich jüngst bei ARTE eine Dokumentation gesehen habe. Da bekam ich richtig heiße Ohren. ‚Kobalt, die dunkle Seite der Energiewende‘ hieß der Film. Kobalt ist wichtig für die Akkus unserer emissionsfreien E-Mobilität. Diese Erze kommen überwiegend aus Minen im Kongo. Das führt in Ostafrika zu massiven Umweltschäden. Und: Lebenslange Armut ist den lokalen Arbeitern garantiert. Tageslöhne im Werte einer Mahlzeit an Bohnen, Reis oder Maniok lassen keine großen Sprünge zu. Für die Kinder, die dort arbeiten, sind im schlimmsten Falle Prügel und eine Banane am Tag drin. Die Menschen dort bringen Opfer, damit ich in Deutschland keine Opfer bringen muss. Ist es so, dass die Grundlage meines Wohlstandes weniger Segen Gottes ist sondern schreiende Ignoranz? Spätestens jetzt hatte ich den Eindruck, dass Jesus, der ja auch jetzt noch neben mir saß, mir feste vors Schienbein trat. Ich täte gut daran, mir das zu verdeutlichen.

Und jetzt? Mich lässt der Film etwas ratlos zurück. Aber ich muss einen falschen Weg nicht unbedingt weiter gehen, nur weil ich dort in großer Vertrautheit schon so lange unterwegs war. Doch da fällt mir etwas ein.

Einmal war ich in der Schweiz bei einem Festival. Es war kalt, windig und der Regen schwemmte Zelte und Zuversicht weg. Da hatte die Tochter eines Freundes eine Idee. „Papa“, sagte sie, „wir machen jetzt mal richtig Stimmung!“ Na, da waren wir aber gespannt. „Also“, fuhr sie fort, „wir sollten jetzt mal in der Bibel lesen. Aber sofort!“ Vielleicht ist das ein wirkungsvoller erster Schritt auf einem brandneuen Weg.

