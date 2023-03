Bayern: Neuer Landesbischof gewählt

Der bisherige Münchner Regionalbischof Christian Kopp wird Nachfolger von Heinrich Bedford-Strohm als bayerischer Landesbischof. Im ersten Anlauf hatte es keinen Sieger gegeben.

- Werbung -

Der 58-jährige Kopp setzte sich im zweiten Bischofswahl-Anlauf im ersten von zwei möglichen Wahlgängen mit 56 von insgesamt 102 abgegebenen Stimmen gegen seine verbliebene Mitbewerberin, die Landshuter Dekanin Nina Lubomierski (47), durch. Lubomierski erhielt 43 Stimmen, zudem gab es drei Enthaltungen. Der erste Anlauf zur Bischofswahl am Montag war nach sechs Wahlgängen ergebnislos beendet worden. Eine solche Situation gab es in der Geschichte der Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) noch nie zuvor.

Kopp sagte, die Wahl nehme er – wie alles in seinem Leben – „aus Gottes Hand“. Er danke „sehr, sehr herzlich“ für das Vertrauen: „Wir alle haben anstrengende Tage hinter uns und die hinterlassen Spuren“, sagte Kopp. Er dankte den drei anderen Kandidierenden, neben Lubomierski standen am Montag auch noch die Direktorin von „Mission EineWelt“, Gabriele Hoerschelmann (55), und der Windsbacher Dekan Klaus Schlicker (56) zur Wahl.

Kopp stellt Seelsorge in Mittelpunkt

„Jetzt müssen wir wieder zusammenfinden“, sagte Kopp. Er glaube aber, dass die Synode trotz der beiden benötigten Wahl-Anläufe „beieinander ist“. Er sei der festen Überzeugung, dass es „nur gemeinsam“ gehe, die Kirche stehe vor herausfordernden Zeiten. Kirche sollte sich auf das konzentrieren, was sie ausmache, sagte er. Das sei etwa die Seelsorge, die im Mittelpunkt der kirchlichen Arbeit stehe.

Kopp folgt somit auf den noch amtierenden Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, dessen Amtszeit nach zwölf Jahren am 31. Oktober endet. Bedford-Strohms Verabschiedung und Kopps Amtseinführung sollen am 29. Oktober in der Nürnberger St. Lorenzkirche stattfinden.