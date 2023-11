Christenverfolgung: Freiburger Münster wird rot ausgeleuchtet

Am 18. November wird der Innenraum des Freiburger Münsters während der Messe rot angestrahlt. Die Aktion ist Teil des „Red Wednesday“ und soll auf mangelnde Religionsfreiheit hinweisen.

Der Innenraum des Freiburger Münsters wird am 18. November aus Solidarität mit weltweit verfolgten und diskriminierten Christen während der Vorabendmesse blutrot ausgeleuchtet. Der besonders gestaltete Gottesdienst im Freiburger Münster ist Teil der internationalen Aktion „Red Wednesday“, mit der das weltweite katholische Hilfswerk „Kirche in Not“ (ACN) jedes Jahr im November ein Zeichen für Religionsfreiheit setzt. Dieses Jahr fällt der Aktionstag auf den 22. November. „Hunderte Millionen Christen leben rund um den Erdball in einem Umfeld, in dem sie gewaltsam verfolgt, diskriminiert oder an der freien Ausübung ihres Glaubens gehindert werden“, erklärte „Kirche in Not“-Geschäftsführer Florian Ripka den Hintergrund des „Red Wednesday“. Zu Gast bei der von Generalvikar Christoph Neubrand geleiteten und vom katholischen Fernsehsender K-TV live übertragenen Messe ist der Priester Patrick Bonzi aus Burkina Faso.

„Red Wednesday“ international

Seit 2015 werden rund um den „Red Wednesday“ Kirchen und öffentliche Gebäude rot angestrahlt, um die mediale Aufmerksamkeit auf das Schicksal verfolgter und benachteiligter Christen zu lenken. Zu den Bauwerken, die in den vergangenen Jahren rot angestrahlt wurden, zählen das Kolosseum und der Trevi-Brunnen in Rom, die Christusstatue in Rio de Janeiro, das österreichische Parlamentsgebäude sowie in Deutschland der Passauer, Regensburger und Augsburger Dom.

Link: www.red-wednesday.de