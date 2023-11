Hannover: Adventslieder erklingen im Fußballstadion

Die Evangelische Kirche veranstaltet am 15. Dezember im Hannoveraner Fußballstadion ein adventliches „Stadionsingen“. Der Erlös geht an zwei Projekte für bedürftige Menschen.

Zum zweiten Mal soll kurz vor Weihnachten wieder ein großes Stadionsingen mit adventlichen Liedern in Hannover stattfinden. Schauplatz der Aktion ist am 15. Dezember das Fußballstadion des Fußballclubs Hannover 96, die Heinz von Heiden Arena. Zum ersten Stadionsingen in Hannover kamen im vergangenen Jahr rund 7.000 Menschen. Langfristig wünsche man sich 50.000 Teilnehmer, so der Geschäftsführer von Hannover 96, Martin Kind.

Durch das Programm führt der Journalist und Moderator Christoph Dannowski. Für Musik sorgen die Gospel-Band «Pray Station» und der hannoversche Wohnungslosenchor. Der Erlös aus dem Ticketverkauf geht mit der Weihnachtshilfe der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» und der Ökumenischen Essensausgabe an zwei Projekte für bedürftige Menschen.

Initiator des Events ist die evangelische Kirche, die dabei mit mehreren Partnern zusammenarbeitet. Dazu gehören unter anderem der Sender «Radio 21», das Straßenmagazin «Asphalt», die Sparkasse, die Tageszeitung «Neue Presse» und die katholische Kirche. „Leuchtende Kerzen, stimmungsvolle Klänge und bunter Gesang sollen die Besucherinnen und Besucher auf das Weihnachtsfest einstimmen“, wie der evangelische Stadtkirchenverband am Freitag mitteilte.