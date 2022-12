Das war der beliebteste Bibelvers in 2022

Die Bibel-App YouVersion hat ihre Jahresstatistik veröffentlicht. Dieser Vers schenkte den Menschen angesichts all der Krisen Hoffnung.

Jesaja 41,10 war laut YouVersion 2022 der beliebteste Bibelvers. Die Nutzerinnen und Nutzer der Bibel-App teilten und markierten ihn am häufigsten. Dort steht: „Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott: Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe.“

Diese Bibelstelle war auch Favorit bei Ukrainerinnen und Ukrainern. In der Ukraine stieg die Nutzung der Bibel-App um 55 Prozent. „Krieg“, „Angst“ und „Sorge“ trendeten laut YouVersion zu Anfang des Krieges in der Suche der Bibel-App. Diese Begriffe seien im Laufe des Krieges von „Liebe“ abgelöst worden.

Die Nutzung der App stieg 2022 in Kuba mit 76 Prozent am stärksten an. Europa und Afrika waren laut YouVersion die größten Wachstumsregionen. Mehr als 545 Millionen Menschen weltweit haben die Bibel-App auf ihren Smartphones installiert. Nach Angaben von YouVersion wurde die App 2022 5,5 Milliarden Mal geöffnet, 2,3 Millionen Verse markiert, 550 Millionen Bibelverse geteilt und 303 Millionen In-App-Suchen durchgeführt.