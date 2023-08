Die Bibel steckt voller Angsthasen

Jakob, Jona, Jesu Jünger: Die Bibel erzählt von vielen Menschen, die sich fürchten, schämen oder verstecken. Und doch schreibt Gott seine Geschichte mit ihnen. Eine kleine Auswahl.

Adam und Eva

Nachdem Adam und Eva von dem verbotenen Baum gegessen haben, wird ihnen bewusst, dass sie nackt sind. Sie bekommen Angst und verstecken sich vor Gott. (1. Mose 3,8-10)

Jakob

Jakob hat seinen Zwillingsbruder Esau vor einiger Zeit übers Ohr gehauen. Jetzt kreuzen sich ihre Wege wieder. Und Esau hat 400 Leute bei sich. Das macht Jakob Angst, weil er fürchtet, dass Esau sich an ihm rächen wird. Doch die Angst ist unbegründet, Esau und Jakob versöhnen sich. (1. Mose 32-33)

Mose

Mose kann nicht mitansehen, wie seine Landsleute von den Ägyptern misshandelt werden und tötet einen ägyptischen Aufseher. Doch seine Tat bleibt nicht unentdeckt, der Pharao erfährt davon und will ihn umbringen lassen. Voller Angst flieht Mose in ein anderes Land. (2. Mose 2,11-15)

22.000 Soldaten

Gideon ist als Heerführer mit vielen Soldaten unterwegs zum Kampf gegen die Midianiter. Doch für Gott ist das Heer zu groß. Also trägt er Gideon auf, zu fragen, wer von den Soldaten Angst hat. 22.000 (!) von ihnen geben ihre Angst zu und dürfen nach Hause gehen. (Richter 7,1-3)

Elia

Elia hat den Priestern des Götzen Baal gerade erst gezeigt, dass sein Gott größer ist und sie alle getötet. Da droht ihm Isebel, die Frau des Königs, mit dem Tod. Elia bekommt große Angst und flieht in die Wüste, wo er am liebsten sterben will. Doch Gott versorgt ihn und begegnet ihm in seiner Angst. (1. Könige 19)

Jona

Jona bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen und der Stadt ihren Untergang anzukündigen. Doch der ängstliche Jona fühlt sich nicht dazu in der Lage und flieht in die entgegengesetzte Richtung, um sich vor Gott zu verstecken. Gott aber lässt nicht locker und holt Jona wieder zurück, damit er seinen Auftrag ausführen kann. (Jona 1-4)

Der nackte Mann

Jesus wird im Garten Gethsemane verhaftet. Alle seine Jünger fliehen, doch es steht noch ein junger Mann in der Nähe. Auch ihn wollen die bewaffneten Männer mitnehmen und versuchen, ihn zu fassen. Dabei reißen sie ihm das Leinentuch, das er anhat, vom Leib, aber er kann nackt entkommen. (Markus 14,50-52)

Die Jünger

Die Jünger fahren nachts mit dem Boot über den See Genezareth. Ein Sturm kommt auf. Grund genug, um Angst zu haben. Doch plötzlich sehen sie auf dem Wasser etwas, das wie ein Gespenst aussieht. Panik macht sich breit. Bis sich herausstellt, dass es Jesus ist, der über das Wasser zu ihnen gelaufen kommt. (Johannes 6,16-21)

Stefan Ahlborn fühlt sich oft ermutigt von den Geschichten über Angst, weil er erfährt, dass Gott immer etwas Gutes daraus machen kann.