„Deutschland singt“ – auch christliche Lieder

Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ will den Tag der Deutschen Einheit erneut mit einem bundesweiten offenen Singen an 200 Orten begehen. Zahlreiche christliche Kirchen und Werke unterstützen die Aktion.

Am 3. Oktober sollen um 19 Uhr zeitgleich zur Erinnerung an die friedliche Revolution von 1989 zum dritten Mal im ganzen Land zehn Lieder aus verschiedenen Genres gesungen werden. Dazu zählen auch Titel wie „Von guten Mächten“, „Alle Augen warten auf dich“, „Der Mond ist aufgegangen“ und „Lean on me“. Mit dem gemeinsamen Singen werde ein Zeichen für Frieden, Solidarität und Hoffnung gesetzt, auch durch Lieder in anderen Sprachen wie Ukrainisch, Russisch und Hebräisch, heißt es auf der Webseite der Initiative.

Zeitzeugen sind mit dabei

In Erfurt findet dieses Jahr das zentrale Bürgerfest der Bundesregierung zur Deutschen Einheit statt. Die Feier findet ihren Höhepunkt auf zwei Plätzen in der Stadt gemeinsam mit der Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“, zum Beispiel auf dem Domplatz mit dem MDR-Rundfunkchor. Zeitzeugen wie Christine Lieberknecht und Harald Bretschneider (Schwerter zu Pflugscharen) sind dabei.

Anliegen der Initiative ist es, „das Wunder der friedlichen Revolution und des Mauerfalls mit einer breiten Bürgerschaft bei einer öffentlichen Feier generationsübergreifend gemeinsam zu feiern“, heißt es. Zu den Partnern und Unterstützern von „Deutschland singt und klingt“ zählen unter vielen anderen die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), der Gnadauer Verband, die Stiftung Creative Kirche, Ten Sing, der CVJM Deutschland, die Vereinigung evangelischer Freikirchen sowie der deutsche Musikrat.

