Narnia: Netflix plant zwei Filme – und noch viel mehr

Der letzte „Narnia“-Film kam vor 13 Jahren in die Kinos. Über neue Filme wurde schon lange geredet, jetzt aber scheint es konkret zu werden.

Von Pascal Alius

„Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig hat laut US-amerikanischem Magazin The New Yorker eine Übereinkunft mit Netflix, zwei neue „Narnia“-Filme zu drehen. 13 Jahre ist es her, dass der letzte Film aus der „Chroniken von Narnia“-Reihe erschienen ist: „Die Reise auf der Morgenröte“. Zuvor waren schon die beiden Filme „Der König von Narnia“ und „Prinz Kaspian von Narnia“ herausgekommen. Walden Media verfilmte alle drei Teile, erst zusammen mit Disney und dann mit 20th Century Fox; verlor aber 2011 die Rechte an den „Narnia“-Romanen. Das lag vermutlich daran, dass Douglas Gresham, Stiefsohn des nordirischen Schriftstellers C.S. Lewis, mit der letzten Verfilmung unzufrieden war.

Die drei bisherigen „Narnia“-Filme spielten zusammen weltweit rund 1,6 Milliarden US-Dollar ein. Die Filme basieren auf der gleichnamigen Fantasy-Buchreihe von C.S. Lewis. Diese beinhaltet sieben Bücher, die sich mehr als 100 Millionen Mal verkauften und in 47 Sprachen übersetzt wurden. Ein vierter Kinofilm, finanziert von Sony, kam nicht zustande.

Netflix kauft Rechte an Narnia

Grund dafür waren unterschiedliche Vorstellungen. Sony wollte nach einem Führungswechsel das bereits bestehende Drehbuch verändern und laut Gresham einen „Girl-Power-Actionfilm“ daraus machen. Dabei beinhaltet die Buchvorlage „Der silberne Sessel“ bereits eine starke Frauenfigur. Die gewünschten Änderungen passten Gresham nicht. Daraufhin verkaufte er die Rechte 2018 für 200 Millionen US-Dollar an Netflix. Der Streaming-Dienst schien ein ganzes Universum an Serien und Filmen um die „Narnia“-Geschichten aufbauen zu wollen, wie aus einem Facebook-Post von 2018 hervorgeht. Doch seitdem drangen kaum Neuigkeiten an die Öffentlichkeit.

2019 gab Netflix via Twitter Matthew Aldrich als „kreativen Architekten und Entwickler“ des Narnia-Universums bekannt. Dieser hatte zuvor das Drehbuch für den Disney-Film „Coco“ mitgeschrieben. In seinem Profil der US-Filmdatenbank IMDb stehen eine „Narnia“-Serie und ein „Narnia“-Film unter „bevorstehender Produktion“. Diese stecken nun schon mehrere Jahre in der Planungsphase. Im November 2022 dann das Gerücht, dass die „Narnia“-Reihe mit zwei Filmen und Greta Gerwig („Little Women“, „Lady Bird“, „Mistress America“, „Frances Ha“, „Barbie“) als Regisseurin starten soll. Netflix äußerte sich bisher nicht dazu. Dieses Gerücht scheint sich jetzt zu verfestigen.