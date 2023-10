Evangelische Bruderschaft macht „Missbrauchssystem“ öffentlich

Die evangelische Christusträger Bruderschaft hat einen Bericht über sexuellen Missbrauch im Kloster Triefenstein veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht der Gründungs-Prior der Gemeinschaft.

Der jetzt veröffentlichte Untersuchungsbericht der Christusträger Bruderschaft dokumentiert auf 99 Seiten den drei Jahrzehnte andauernden sexuellen und geistlichen Machtmissbrauch durch Gründungs-Prior Otto Friedrich und andere Brüder innerhalb der Gemeinschaft. Es sei davon auszugehen, dass sich Friedrich zwischen 1963 und 1995 an mindestens acht Mitbrüdern vergangen habe. Darunter sei mindestens ein Mitbruder gewesen, der zum Tatzeitpunkt noch nicht volljährig gewesen sei. In fast allen Fällen habe es sich um nicht einvernehmliche homosexuelle Handlungen unter Männern gehandelt. Man könne das, was geschehen sei, „nur als ‚Missbrauchssystem‘ verstehen“, heißt es in dem Bericht.

Oft seien die Taten mit geistlichen Handlungen wie Abendmahlsfeiern oder Beichten zeitlich verknüpft gewesen. Mehrere Gesprächspartner berichteten auch von Aufputschmittel- und Alkoholabhängigkeit des ersten Priors. Friedrich habe demnach starke narzisstische Züge gehabt und Menschen für seine Zwecke ausgenutzt.

Missbrauch war „offenes Geheimnis“

Mit der Untersuchung der Missbrauchsfälle hatte die Bruderschaft eine externe Expertengruppe beauftragt. Die sogenannte „Spurgruppe“ bestand aus einer Juristin, einer Traumatherapeutin, einem Psychotherapeuten und einem Theologen. Ihre Recherche nahm zwei Jahre in Anspruch. Die Beauftragten führten persönliche Gespräche und hatten Einsicht in Datensammlungen und weitere Akten. Im Rahmen der Untersuchung seien 51 aktuelle und ehemalige Mitgliedern der Bruderschaft kontaktiert worden, heißt es.

Spätestens seit der Absetzung Friedrichs als Prior und seinem Austritt aus der Bruderschaft im Jahr 1996 seien die Missbrauchsfälle innerhalb der Christusträger-Gemeinschaft ein „offenes Geheimnis“ gewesen, heißt es im Bericht. Zu Lebzeiten von Otto Friedrich, der 2018 verstarb, kam es jedoch zu keiner Anzeige gegen den früheren Prior. Beim Bekanntwerden des ersten Missbrauchsfalls im Jahr 1996 war Prior Otto Friedrich zwar abgesetzt worden, aber die Polizei oder eine unabhängige Beratungsstelle wurde nicht eingeschaltet.

Zusätzlich zu den Übergriffen des Haupttäters, dessen Vergehen Jahrzehnte zurückliegen, beschäftigte sich die Spurgruppe auch mit den Handlungen von drei weiteren Tätern. Diese waren teilweise zunächst selbst Opfer und wurden später ihrerseits übergriffig. Zum Zeitpunkt ihrer Taten waren sie Mitglieder der Bruderschaft, inzwischen aber gehören sie alle nicht mehr dazu. In zwei Fällen wurde die Staatsanwaltschaft tätig (2010 und 2019), stellte die Verfahren jedoch ein.

Stellungnahme der Leitung: „Wir wollen nicht die Augen verschließen“

Durch die Offenlegung aller Fakten wolle man ein „neues Kapitel in der Bruderschaft aufschlagen“, heißt es in einem offenen Brief des Leitungskreises der Bruderschaft. „Als ersten und wichtigsten Schritt bitten wir Gott und die Menschen um Verzeihung für unser Versagen als Gemeinschaft. In allererster Linie die Opfer, deren Leid wir durch unser zögerliches Verhalten noch verlängert und verstärkt haben.“ Für die Zukunft wolle man „sensibel bleiben im Blick auf Grenzüberschreitungen und Missbrauch in unserer Mitte und in unserem Umfeld.“

Um weiteren Fehlentwicklungen vorzubeugen, hatte die Bruderschaft 2010 eine Ombudsstelle für Opfer und indirekt Betroffene eingerichtet

Die Christusträger Bruderschaft in Triefenstein (Kreis Main-Spessart) entstand Anfang der 1960er-Jahre in Südhessen gemeinsam mit der heutigen Christusträger Schwesternschaft aus Offenbach.

Links:

Der komplette Untersuchungsbericht (PDF)

Offener Brief der Christusträger Bruderschaft

Pressemitteilung der Christusträger Bruderschaft