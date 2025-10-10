Bereit für die „truestory“: 150 Evangelisten geschult

„proChrist“ hat bei einem dreitägigen Kongress in Hessen Evangelistinnen und Evangelisten für die Jugendveranstaltung „truestory 2026“ geschult. Im Fokus unter anderem: dialogische Verkündigung und Künstliche Intelligenz.

Für die Jugendevangelisation „truestory – About Jesus. About Us.“ stehen 150 Jugendevangelistinnen und -evangelisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bereit. „proChrist“, die überkonfessionelle Evangelisationsbewegung von Christen unterschiedlicher Kirchen und Gemeinden aus Kassel, hat sie Anfang Oktober bei einem Kongress im Flensunger Hof in Mücke (Hessen) geschult. „truestory“ ist eine Teenager-Evangelisation, die christlichen Jugendgruppen die Gelegenheit bieten soll, ihre Freunde zu Jesus einzuladen. Die Veranstaltung findet vom 16. Februar bis zum 29. März 2026 statt. Gemeinden und Jugendgruppen können zwischen verschiedenen Formaten wählen: Live-Events mit Evangelisten vor Ort oder eine Übertragung per Livestream. Der Verein „proChrist“ unterstützt die Veranstaltungsorte mit Material, Schulungen und Hilfen zur Vor- und Nacharbeit.

- Werbung -

Kompetenz und Engagement

Bei der dreitägigen Schulung standen laut Veranstalter theologische, organisatorische und praktische Themen im Fokus. In zahlreichen Workshops beschäftigten sich die Teilnehmer unter anderem mit dem Dialog-Format als evangelistische Verkündigung, mit der Lebenswelt der Teens und mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Predigtvorbereitung. Neben der fachlichen Qualifizierung war die Gemeinschaft unter den Evangelisten ein besonderer Aspekt des Kongresses.

Julia Garschagen, die gemeinsam mit Kai Günther „truestory“ leitet, zeigte sich dankbar: „Wir sind überwältigt von der theologischen Vielfalt und der hohen Kompetenz, die unsere Evangelistinnen und Evangelisten mitbringen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie engagiert sich so viele Menschen auf den Weg machen, um Teenagern von Jesus zu erzählen. Diese Leidenschaft und dieses Know-how sind genau das, was „truestory“ 2026 zu etwas Besonderem machen wird.“

„Begeisterung ist ansteckend“

Hinter „truestory“ steht ein großes Netzwerk von knapp 40 Jugendverbänden, christlichen Werken und Vereinen. Die 150 Evangelistinnen und Evangelisten kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und bringen unterschiedliche konfessionelle Hintergründe mit. Kai Günther betont: „Es ist ein großes Privileg, mit so vielen engagierten Jugendevangelisten gemeinsam unterwegs zu sein und Gottes Geschichte in unserem Land mitzuschreiben.“

Meike Schiller, Projektreferentin für „truestory“ beim proChrist e.V., resümiert: „Der Kongress hat alle Teilnehmenden stark motiviert. Die Begeisterung, mit der die Evangelisten sich einbringen, ist ansteckend. Wir sind zuversichtlich, dass „truestory“ 2026 Teenager im ganzen deutschsprachigen Raum erreichen und bewegen wird. Das Netzwerk, das hinter „truestory“ steht, ist einfach großartig.“

Link: Homepage von truestory 2026