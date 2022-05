Comedian Bülent Ceylan: Jesus Christus gibt mir Kraft

Gänsehautmoment beim CHRISTIVAL22: Comedian Bülent Ceylan erzählte am Samstagabend sichtlich bewegt, wie er zum christlichen Glauben fand – in einem Hotelzimmer.

- Werbung -

Er habe viele Fragen an das Leben und Gott gehabt, so der 46-Jährige. Im Jahr 2019 habe er sich dann in einem Hotelzimmer zum Gebet hingekniet und „eine berührende Gottesbegegnung“ erlebt. Dass er sich später taufen ließ, habe seine Mutter – eine gläubige Katholikin – zu Tränen gerührt. Sie habe sich das immer gewünscht, aber ihn nie dazu gedrängt. Seinem bereits verstorbenen Vater, einem Muslim, sei es ebenfalls wichtig gewesen, dass sich sein Sohn frei entscheiden konnte.

„Ich erziehe meine Kinder christlich und hoffe, dass sie diesen Glauben behalten“, so Ceylan. „Aber machen kann ich das nicht.“ Sein Glaube beantworte ihm nicht alle Fragen. Schwierige Lebensphasen und Zweifel kenne er gut. Aber Jesus Christus gebe ihm Kraft. „Ich finde den Gedanken tröstlich, dass der Tod nicht das Ende ist“, sagte Ceylan. Auch wenn ihm Bühnenauftritte sehr viel Freude machten und er es nach der Corona-Zeit kaum erwarten könne, wieder vor Publikum aufzutreten, seien ihm heute andere Dinge im Leben wichtiger: „Mein größter Erfolg ist meine Familie – und an Gott zu glauben.“

Beim überkonfessionellen CHRISTIVAL22 sind vom 25. bis 29. Mai in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt rund 13.000 Jugendliche und junge Menschen von 14 bis 24 Jahren aus ganz Deutschland und dem Ausland dabei.