Den Glauben stärken: 80 Jahre Weltverband der Bibelgesellschaften

Der Weltverband der Bibelgesellschaften feiert sein 80-jähriges Bestehen – und formuliert eine Vision für die Zukunft.

Der Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies, UBS) hat sein 80-jähriges Bestehen gefeiert. Zum Jubiläum wurde die Erklärung „The Bible for Tomorrow: A Global Commitment to Future Christian Generations“ („Die Bibel für morgen: Eine weltweite Verpflichtung für kommende christliche Generationen“) vorgestellt.

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Im Zentrum steht das Anliegen, die Bibel allen Menschen zugänglich zu machen und kommende Generationen im Glauben zu stärken. Angesichts einer von Unsicherheit geprägten Welt sehen die Bibelgesellschaften in der Bibel eine verlässliche Quelle für Orientierung, Hoffnung und geistliche Verwurzelung – besonders für junge Menschen. Gemeinsam mit Kirchen und Partnern weltweit verpflichten sie sich, Bibelzugang, -vermittlung und ganzheitliche Arbeit auszubauen, damit zukünftige Generationen ihren Glauben mutig und verantwortungsvoll leben können.

Die Jubiläumsfeier fand im Rahmen einer internationalen Konferenz in Jakarta/Indonesien statt, an der Vertreterinnen und Vertreter aus nahezu allen Bibelgesellschaften teilnahmen, darunter auch Delegierte der Deutschen Bibelgesellschaft. Neben Fachvorträgen und Workshops standen Austausch und Vernetzung im Mittelpunkt.

Video: 80 Jahre Weltverband der Bibelgesellschaften



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