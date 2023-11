Bibelgesellschaften in Israel und Palästina unterstützen Hilfsbedürftige

Die drei Bibelgesellschaften in Israel und Palästina unterstützen Menschen, die vom Nahostkrieg betroffen sind – und stehen gleichzeitig vor einer Zerreißprobe.

Die israelische Bibelgesellschaft unterstützt gemeinsam mit der israelisch-arabischen und der palästinensischen Bibelgesellschaft die vom Krieg betroffenen Menschen in Israel und in den Palästinensergebieten. Darauf hat die Deutsche Bibelgesellschaft (DBG) jetzt hingewiesen.

Die drei Bibelgesellschaften in Nahost böten Bibeln und Hilfsgüter wie Kleidung, Hygieneartikel, Taschenlampen und Decken an und leisteten emotionale und spirituelle Unterstützung für die oft traumatisierten Menschen. Laut der Deutschen Bibelgesellschaft bringe die Arbeit der drei Bibelgesellschaften „Einheit, wo Trennung herrscht, Hoffnung, wo sich Verzweiflung ausbreitet und Liebe inmitten allen Leides.“

Die Situation der drei Bibelgesellschaften

Victor Kalisher leitet das israelische Team. Zwar fielen in der Nähe des Büros Bomben, aber das Gebäude der Bibelgesellschaft selbst sei intakt. Er sagt: „Die Menschen sind geistlich und seelisch am Boden zerstört. Wir möchten einen Samen der Erlösung und des ewigen Lebens in das Leben dieser leidenden und verletzten Menschen säen.“ Neben der humanitären Hilfe lädt die Gesellschaft Christen unterschiedlicher Hintergründe zum regelmäßigen Gebet ein. Besonderes Augenmerk gelte außerdem Kindern und Arbeitsmigranten.

Das Hauptbüro der Bibelgesellschaft im Gazastreifen wurde völlig zerstört, ein anderes beschädigt. Keiner der Mitarbeitenden wurde verletzt. Nashat Filmon von der Palästinensischen Bibelgesellschaft und sein Team haben die Einsätze im Gazastreifen und im Westjordanland ausgedehnt: „Das Evangelium kennt keine Grenzen. Es ist die Brücke zu allem. Wir haben ein Krisenteam gebildet, das die Situation überwacht und so viel Hilfe wie möglich bietet.“ Auch durch Social-Media-Kampagnen solle die betroffene Bevölkerung geistliche und emotionale Unterstützung erhalten.

Die arabisch-israelische Gemeinde sei inmitten einer Zerreißprobe. „Es ist herzzerreißend zu sehen, wie das Land Christi vor Schmerz schreit. Wir müssen eine Kultur der Friedensstifter und eine Gemeinschaft von Vergebenden aufbauen“, so Dina Katanacho von der Arabisch-Israelischen Bibelgesellschaft.