„Ganz SEIN“: Festival für Singles

Das christliche Netzwerk Solo&Co lädt im September 2026 zu einem mehrtägigen Festival für Singles nach Marburg ein. Dabei geht es um Identität, Glauben und Gemeinschaft.

Das mehrtägige Event (17. bis 20. September) richtet sich an Singles, die Gemeinschaft, geistliche Impulse und Austausch suchen, heißt es in einer Pressemitteilung des Trägervereins EmwAg. Singles in Deutschland lebten in unterschiedlichen Lebenssituationen, heißt es – ob verwitwet, geschieden oder alleinstehend. Dennoch eine viele die Erfahrung, in Gesellschaft und Gemeinden mit einem traditionellen Familienbild konfrontiert zu sein, das oft zu Einsamkeit führe. „Dabei sind Singles als Persönlichkeiten komplett “, betont Marion Heigl, Leiterin der Geschäftsstelle von EmwAg. „Das Motto ‚Ganz Sein‘ wollen wir aber auch so verstehen, dass wir als Christen Jesus ganz gehören.“

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Das Programm umfasst Impulsreferate, Bibelarbeiten, Workshops und Outdoor-Aktivitäten. Für die musikalische Gestaltung sorgen Katja Zimmermann und Benjamin Gail. Beim Konzertabend tritt das Duo „2Flügel“ auf. Veranstaltungsort ist die Evangeliumshalle mit der LahnLounge in Marburg.

EmwAg e.V. (Es muss was Anderes geben) wurde 2009 gegründet und ist Träger des Netzwerkes christlicher Singles Solo&Co im deutschsprachigen Raum.

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