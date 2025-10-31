Was trägt, wenn das Leben wankt? Das Glaubensfestival MEHR 2026 in Augsburg will Antworten geben – mit bewegenden Geschichten und inspirierenden Impulsen.

Vom 3. bis 6. Januar 2026 soll sich Augsburg in einen Ort der Hoffnung verwandeln: Das Glaubensfestival MEHR lädt dann unter dem Motto „Sound of Joy“ dazu ein, echte Freude neu zu entdecken. Der Veranstalter, das Gebetshaus Augsburg rechnet mit bis zu 12.000 Teilnehmenden, heißt es in einer Pressemitteilung.

- Werbung -

Im Zentrum der Veranstaltung im Messezentrum Augsburg steht die Frage, welche Form von Freude auch in schwierigen Lebensphasen trägt. Schwester Teresa Zukic spricht über ihre Erfahrungen mit einer Krebserkrankung, Mojtaba Hosseini berichtet von seiner Haft im Iran und Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye erzählt, wie sie als Leistungssportlerin mit Druck umgeht. Die Konferenz will zur Entdeckung einer glaubensbasierten Lebensfreude beitragen. Als weitere Sprecherinnen und Sprecher angekündigt sind unter anderem Gebetshaus-Gründer Johannes Hartl, Tini Brüning, Astrophysiker Heino Falcke, der US-amerikanische Bestsellerautor John Eldredge und Landesbischof Tobias Bilz. Für Musik sorgen die O’Bros sowie Veronika Lohmer & Band.

Seit 2008 ist die MEHR die „Flaggschiff-Veranstaltung“ des Gebetshauses Augsburg. Sie findet alle zwei Jahre statt. Der Frühbucherrabatt endet am heutigen 31. Oktober um Mitternacht.

Links: