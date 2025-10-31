Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
MEHR 2024, Blick auf die große Bühne
MEHR 2024 (Foto: Wolfgang Wimmer / MEHR)

„Sound of Joy“: MEHR 2026 lädt ein zur Suche nach echter Freude

Kongresse & Events

Was trägt, wenn das Leben wankt? Das Glaubensfestival MEHR 2026 in Augsburg will Antworten geben – mit bewegenden Geschichten und inspirierenden Impulsen.

Vom 3. bis 6. Januar 2026 soll sich Augsburg in einen Ort der Hoffnung verwandeln: Das Glaubensfestival MEHR lädt dann unter dem Motto „Sound of Joy“ dazu ein, echte Freude neu zu entdecken. Der Veranstalter, das Gebetshaus Augsburg rechnet mit bis zu 12.000 Teilnehmenden, heißt es in einer Pressemitteilung.

- Werbung -

Im Zentrum der Veranstaltung im Messezentrum Augsburg steht die Frage, welche Form von Freude auch in schwierigen Lebensphasen trägt. Schwester Teresa Zukic spricht über ihre Erfahrungen mit einer Krebserkrankung, Mojtaba Hosseini berichtet von seiner Haft im Iran und Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye erzählt, wie sie als Leistungssportlerin mit Druck umgeht. Die Konferenz will zur Entdeckung einer glaubensbasierten Lebensfreude beitragen. Als weitere Sprecherinnen und Sprecher angekündigt sind unter anderem Gebetshaus-Gründer Johannes Hartl, Tini Brüning, Astrophysiker Heino Falcke, der US-amerikanische Bestsellerautor John Eldredge und Landesbischof Tobias Bilz. Für Musik sorgen die O’Bros sowie Veronika Lohmer & Band.

Seit 2008 ist die MEHR die „Flaggschiff-Veranstaltung“ des Gebetshauses Augsburg. Sie findet alle zwei Jahre statt. Der Frühbucherrabatt endet am heutigen 31. Oktober um Mitternacht.

Links:

MEHR-Konferenz: Ein Rundgang für Daheimgebliebene

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.