„Verwurzelt leiten“ – Programm für Leitungskongress 2026 veröffentlicht

Willow Creek Deutschland hat das Programm für den Leitungskongress 2026 vorgestellt. Die Frage: Was gibt Menschen in Leitungsverantwortung Halt in bewegten Zeiten?

Das Programm des Leitungskongresses 2026 von Willow Creek Deutschland steht fest. Vom 12. bis 14. Februar geht es in der Dortmunder Westfalenhalle um „rooted – Gute Leitung braucht starke Wurzeln“. Die Veranstalter versprechen „praxisnahe Sessions und inspirierende Glaubensimpulsen.“

„Wir leben in einer Zeit voller Umbrüche – gesellschaftlich, kulturell und auch geistlich. Der Leitungskongress 2026 will Menschen ermutigen, sich wieder neu mit den Wurzeln ihres Glaubens und ihrer Berufung zu verbinden. Denn nur wer tief verwurzelt ist, kann in bewegten Zeiten standhaft und fruchtbar leiten“, sagt Jörg Ahlbrecht, Programmverantwortlicher bei Willow Creek Deutschland.

Glauben sichtbar machen

Das Programm umfasst Beiträge von nationalen und internationalen Referentinnen und Referenten, darunter John Mark Comer (Bestsellerautor und Gründer von Practicing the Way), Julia Garschagen (Theologin und Leiterin des Pontes Instituts) sowie Tod Bolsinger (Autor von Canoeing the Mountains). Weitere Impulse kommen von Mindy Caliguire (Expertin für seelische Gesundheit) und Geigenbaumeister Martin Schleske. Dazu kommen Beiträge von Prof. Dr. Michael Herbst, Maike Ritzer, Dr. Patrick Todjeras, Dave Ferguson, Markus Weimer, André Häusling, Jonathan Almonte und Lothar Krauss.

Zwei Panel-Talks greifen aktuelle Entwicklungen auf: „Something is going on – Was tut Gott gerade?“ mit Andrea Ballschuh, Sarah Hauffe, Evi Rodemann, Felix Ronsdorf und Wolfgang Wien und „Something is going on in the Media – Glauben sichtbar machen“ mit Tini Brüning, Merle Schoon, Alexander Zehrer.

Speed-Coaching für junge Teilnehmende bis 30

Ein besonderes Angebot richtet sich an junge Teilnehmende bis 30 Jahre: Speed-Coaching, Austausch in der Connection-Lounge und ein Young Leaders-Abend mit Snacks, kreativer Reflexion und Gebet. Auch einige Speaker werden vor Ort sein.

Neben Vorträgen bietet der Kongress Raum für Vernetzung, Gebet und geistliche Reflexion. Über 200 Aussteller präsentieren ihre Angebote auf der Fachausstellung. Erwartet werden mehrere tausend Teilnehmende aus dem deutschsprachigen Raum.

Der Kongress richtet sich an Haupt- und Ehrenamtliche aus Kirchen und Gemeinden. Frühbucherpreise gelten noch bis zum 30. November 2025.

