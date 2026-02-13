Willow Creek Kongress: „Verwurzelt in Jüngerschaft“

John Mark Comer teilt seine Erfahrungen zum Thema Jüngerschaft auf dem Willow Creek Kongress. Und betont den Fokus auf Ruhe und Gnade.

Der Gemeindegründer und Bestseller-Autor John Mark Comer war per Videoschalte in Dortmund beim Willow Creek Kongress dabei. Im Interview mit Felix Ronsdorf erzählte er von der Zeit, bevor er „Das Ende der Rastlosigkeit“ geschrieben hatte. In dieser Zeit sei er als junger Pastor aus verschiedenen Gründen ausgebrannt gewesen. Begabt, aber nicht geistlich gereift, so seine Selbsteinschätzung. Das typische Jüngerschaftsmodell sei für ihn und seine Charakterformung nicht ausreichend gewesen. Seiner Meinung nach müsse man das System der Jüngerschaftslehre anpassen, um die Ergebnisse zu ändern. Ein wichtiger Punkt ist ihm dabei die Ganzheitlichkeit – weder den Kopf und das Wissen, noch das Herz und die Emotion überzubetonen.

- Werbung -

Comer beschrieb eine Abfolge von Phasen in der Entwicklung von Christen in Gemeinden: Nach einer Phase der hohen Produktivität folge eine Zeit der spirituellen Übung. Dabei könne es passieren, dass man sich aus Verantwortung und Mitarbeit in der Gemeinde zurückziehe. Doch danach folge auch wieder eine Phase, in der man nach außen gehe und aktiv werde.

Er empfahl Gemeindeleitungen, Mitglieder nicht noch mehr anzustacheln, sondern ihnen zu helfen, langsamer zu machen. Comer machte klar, dass viele Menschen schon aus einem übervollen Leben kommen und dann zusätzlich von Kirchen mit Aufgaben überladen würden. In Comers eigener Kirchenneugründung müssten sich die Menschen unter anderem dazu verpflichten, den Sabbat zu halten. Diese Verpflichtung solle zu Entschleunigung und Rückbesinnung führen.

Abschließend betonte Comer die Wichtigkeit der Gnade. Einerseits um die eigene Stellung vor Gott zu erkennen und anderen Menschen Vergebung zu schenken. Aber auch um andere Christen zu bestärken, durch den Heiligen Geist geleitet, das zu tun, was sie aus sich selbst heraus nie tun könnten.

Weiterlesen: