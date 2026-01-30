Woche der Meinungsfreiheit: „Was ist wahr?“

Zwischen Fakten, Meinung und Wahrhaftigkeit: Die Woche der Meinungsfreiheit will zum Austausch anregen. Bundesweit sind verschiedene Aktionen geplant.

„Was ist wahr?“ heißt das diesjährige Motto der „Woche der Meinungsfreiheit“ vom 3. bis 10. Mai. Zum sechsten Mal lädt die Stiftung Freedom of Expression ein, sich für Zusammenhalt und Demokratie zu engagieren. Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen können deutschlandweit Veranstaltungen planen.

„In Demokratien ist Meinungsfreiheit ein hohes Gut“, heißt es auf der Homepage der Aktionswoche. Die Woche der Meinungsfreiheit thematisiert viele Fragen dazu:

Wo endet Meinung – und wo beginnt Verantwortung?

Wie beeinflussen Medien unsere Wahrnehmung von Wahrheit?

Was passiert, wenn Menschen nachweislich falsche Informationen verbreiten?

Wie gehen wir im Diskurs mit unterschiedlichen „Wahrheiten“ um?

Wie unterscheide ich in Zeiten von KI, Fake News und Deepfakes zwischen „wahr“ und „glaubwürdig“?

Am 5. Mai wird die Aktionswoche in der Pauluskirche in Frankfurt offiziell eröffnet. Weitere Veranstaltungen sind in Planung, heißt es auf der Webseite.

Initiatoren der Woche der Meinungsfreiheit sind der Börsenverein des deutschen Buchhandels, die Stiftung Freedom of Expression und die Frankfurter Agentur Allianz.