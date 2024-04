Astrophysiker Falcke: „Ohne Gott ergibt die Welt keinen Sinn“

Für den Astrophysiker Heino Falcke schließen sich Glaube und Wissenschaft nicht aus. Beim Gemeindefestival SPRING erklärte er, warum er an einen Schöpfergott glaubt.

Heino Falcke gelang 2019 mit einem weltweiten Team aus Forschern die erste Aufnahme eines Schwarzen Lochs – eine wissenschaftliche Sensation. Beim Ferienfestival SPRING in Willingen sprach er über die Beziehung zwischen Glaube und Wissenschaft. Seiner Auffassung nach gehören Christsein und Wissenschaft eng zusammen. „Ich möchte supergute Wissenschaft machen, aber auch fromm und fröhlich erzählen, was ich glaube“, so Falcke. Er könne Gott nicht beweisen. „Aber ich glaube, weil Gott ein Ja zu mir gefunden hat und ich ein Ja zu ihm.“

Er sei begeistert von den Naturgesetzen und könne mit ihnen viel erklären. „Aber Naturgesetze sind für mich auch Gottes Schöpferwort. Kein Naturwissenschaftler kann erklären, wo die Naturgesetze herkommen.“ Spannend finde er, dass die moderne Astrophysik die ersten beiden Worte der Bibel „Am Anfang“ stütze. Lange wurde geglaubt, dass das Universum keinen Anfang und kein Ende habe. Das gelte heute als widerlegt. Der Anfang der Welt spreche für ihn für einen Schöpfer: „Ohne Gott ergibt die ganze Welt keinen Sinn.“

Auch Erkenntnisse der Psychologie und das Christsein schließen sich nicht aus. Diese Ansicht vertrat Kathrin Thiel, Professorin an der Internationalen Hochschule Liebenzell, in ihrem Vortrag bei SPRING: „Was wir aus der Psychologie-Forschung wissen, ist auch das, was ich in der Bibel lese.“ Es sei sowohl psychologische als auch biblische Grunderkenntnis, dass Menschen als Beziehungswesen geschaffen sind. Für Menschen sei es wichtig, ihre Identität zu kennen. Dabei könnten sie von Christus lernen: „Jesus hatte seine Frage der Identität geklärt und aus diesem Zentrum heraus hat er gewirkt. Er wusste, wo er herkommt und wo er hingeht.“

Heino Falcke ist Professor an der Radboud-Universität Nijmegen. Als Prädikant predigt er ab und zu in seiner Heimatgemeinde in Frechen und ist Vorsitzender des dortigen CVJM. Im April 2018 wurde ein Asteroid nach ihm benannt: „(12654) Heinofalcke“.

