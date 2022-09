Fürstin von Monaco: Glaube trägt durch Schwierigkeiten

Fürstin Charlène von Monaco hat viele Klinikaufenthalte hinter sich. Ihre Kraftquelle in dieser schweren Zeit: Gott.

- Werbung -

Von Markus Kosian (PromisGlauben)

Charlène von Monaco hat in den vergangenen eineinhalb Jahren aufgrund einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion eine schwere Zeit mit vielen Klinikaufenthalten durchleben müssen. Bereits im letzten Jahr erklärte die ehemalige südafrikanische Schwimmerin via Instagram, dass ihr der Glaube Kraft schenkt. Nun brachte sie im Interview mit dem südafrikanischen Magazin You erneut zum Ausdruck, dass der Glaube für sie eine bedeutende Kraftquelle ist.

Wie News24 berichtet, schilderte Charlène von Monaco gegenüber dem You-Magazin, dass sie „eine schwere Zeit durchgemacht“ habe, in der sie von ihrem Mann, ihren Kindern und ihrer Familie Unterstützung und Liebe erfahren habe. Als weitere Kraftquelle hob sie ihren Glauben an Gott hervor. Dazu erklärte die Fürstin: „Der Glaube hat mich durch die schwierigen Zeiten meines Lebens geführt.“

Fürstin besucht Papst

Erst im Juli hatte Charlène mit ihrem Mann Fürst Albert eine private Audienz bei Papst Franziskus. Darauf zurückblickend sagte sie: „Ich bin zutiefst religiös und es war eine Ehre und ein großes Privileg, ihn zu treffen.“

Bitte dieses Feld leer lassen Nichts mehr verpassen – mit unserem

BLICKPUNKT-Newsletter

täglich von Montag – Freitag E-Mail-Adresse * Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de Ich bestätige, dass ich diese Informationen gelesen habe.

Anfang Oktober 2021 nahm Charlène von Monaco in einem Instagram-Post Bezug zu ihrem Glauben. Auf einem Foto, das sie lächelnd zeigt, sieht man vor ihr auf dem Tisch offensichtlich eine Bibel liegen. Um den Hals trägt sie einen Rosenkranz. Dazu passend schrieb sie an ihre Follower den Gruß: „God bless“ („Gott segnet“). Dazu setzte Charlène ein Herz-Emoji.

Quellen: news24.com, bild.de, instagram.com, promisglauben.de