Gehts auch anders?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Zu Besuch bei Tom Laengner schneidet eine Frau aus den USA ihre Brötchen komplett falsch. Diese Geschichte ermutigt ihn, Neues auszuprobieren.

Mit dem neuen Gebrauchten nach Münster fahren ging nicht: Die Gurke hatte sich mit seiner Sehnsucht nach Werkstatt durchgesetzt. Wie ein Kind in der Trotzphase! So entschloss ich mich, ein Bild zu malen.

Wenige Minuten später verbreitete sich der Duft von Leinöl und erste Spuren von Farbe zeigten sich unter meinen Fingernägeln. Das war ein großer Spaß. Dann knarzte das Türschloss, meine Frau trat ein, sagte etwas Lebensfrohes und heftete ihren Blick auf meinen Malgrund: „Ah, alles gelb, wie immer.“

Missliebiger Kommentar

Genauso unbekümmert, wie sie das sagte, verschwand sie auch wieder. Sie wollte mich nicht stören. Sie wollte nicht bewerten. Aber: Gelb, wie immer? Dieser Kommentar gefiel mir wirklich nicht, auch wenn er die Sache auf den Punkt gebracht hatte.

Ich möchte weder dem Zwang unterliegen, jedes Mal etwas total anderes zu machen, noch in meinen künstlerischen Aussagen so vorhersehbar sein wie ein Politiker bei seinen TV-Interviews am Wahlabend. Nun, meine Frau hatte das schon richtig gesehen. Die Bilder für die offenen Ateliers im Sommer waren ziemlich gelb und zwei Auftragsarbeiten der letzten Monate auch. Es ist eben gar nicht so einfach, die Dinge anders zu gestalten, neue Wege zu gehen und betretene Pfade zu verlassen. Leinwand und Leben tun sich dabei nicht so viel.

Eine Frau aus Georgia

Kaum war sie raus, übermalte ich wieselflink mein geliebtes brillantgelb. Das war dann nicht mehr gelb, sondern erst einmal furchtbar. Worauf hatte ich mich da eingelassen! Während ich dann lichtechte Pigmente mit weißer Acrylfarbe mischte, verlor sich meine Hektik und ich musste an eine Frau aus Atlanta in Georgia denken.

Der Tag, an dem Amy Holland aus den Südstaaten auf unserer Terrasse gefrühstückt hatte, war lauwarm, aber so trübe. Meiner Erinnerung nach haben sogar die Vögel den „Feelin‘- Bad-Blues“ gepfiffen. Aber das mag eine Einbildung sein. Ich weiß nicht mehr, wie diese Mittelschullehrerin aussah und ich weiß nicht mehr, was sie sagte. Aber ich weiß noch ganz genau, wie sie ihr Brötchen geschnitten hat. Und diese eigentlich belanglose Szene begleitet mich seither.

So schneidet man doch keine Brötchen!?

Wie alle Welt weiß, schneidet man sein Brötchen von rechts nach links. Oder von links nach rechts. Aber auf jeden Fall und bis in alle Ewigkeit will ein Brötchen horizontal aufgeschnitten werden. Denn schließlich sollen Käse- oder Wurstscheiben es bequem haben.

Unser Gast hatte von alledem nicht die geringste Ahnung. Als habe sie noch nie ein Brötchen gesehen, schnitt sie es vertikal. Von oben nach unten, mittendurch. Mein allererster Gedanke war damals: Jetzt hat sie es kaputt gemacht!

Die fröhliche Familienfrau quasselte fröhlich weiter und bemerkte meine Ratlosigkeit nicht. Aber ist es nicht wunderbar, dass Dinge, von denen ich genau weiß, wie sie zu funktionieren haben, auch ganz anders gehen können? Und, halleluja, das gilt nicht nur für das Schneiden eines Brötchens!

Gott der Meisterschöpfer

So wandte ich mich frisch ermutigt meinem Malgrund zu, pustete ein paar Pigmente in die Unsichtbarkeit und freute mich darauf, wie ich mich bei meiner Farb- und Formgestaltung würde überraschen können. Der Meister aller Klassen, wenn es um schöpferisches Handeln geht, ist für mich Gott selbst. Wie er das gemacht hat? Aus dem Nichts heraus zu schaffen, einer dunklen Leere, die vielleicht auch silberhell war!

Das Nachsinnen über ein Nichts und die Ewigkeit verschaffen meinem Magen ein flaues Gefühl. Es übersteigt nicht nur meine Vorstellungskraft und meinen Verstand. Ich glaube, das ist eine Dimension, die jenseits des Menschlichen liegt. Macht aber nix. Staunen kann ich darüber trotzdem. Er hat doch beständig alles anders gemacht. Dinge, auf die ich als normaler Mensch nie gekommen wäre.

Allerdings habe ich mir über die Jahre ein paar wirklich gute Dinge abgeguckt. Die haben mich noch stärker geprägt als die Sache mit dem Brötchen. Ich könnte jetzt Chinacridonrosa auf den Pinsel bringen. Das ist so wie Schweinchenrosa, bloß mit einer feinen Brombeernote. Aber das klassische Rosa knallt mehr. Beides ist nicht gelb und es ist nicht besser. Also, frisch gewagt? Da war mir, als würde Gott mir aus seinem himmlischen Atelier zuzwinkern.

