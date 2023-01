Große Sorge: Christenverfolgung in Indien auf Höchststand

Rund 2.000 christenfeindliche Vorfälle soll es 2022 in Indien gegeben haben. Der Soziologe Yohan Murry warnt: Es könnte noch schlimmer werden.

Herr Murry, wie ist die aktuelle Lage der Christinnen und Christen in Indien?

Yohan Murry: Seit drei, vier Jahren steigt die Verfolgung extrem an. 2022 hatten wir 2.000 christenfeindliche Vorfälle zu verzeichnen. Ein Höchststand. Schuld daran sind Hindu-Nationalisten. Sie hängen der Idee des Pan-Hinduismus an. Ihnen geht es darum, die nationale Identität von „Unreinheiten“ zu befreien. Diese Einflüsse von außen [wie zum Beispiel das Christentum; Anm. d. Red.] zerstören ihrer Meinung nach das indische Kulturerbe.

Um was für christenfeindliche Ereignisse handelt es sich?

Murry: In 50 Prozent der Fälle ächtet die Dorfgemeinschaft die Christen und verbannt sie aus der Stadt. Es geht um sozialen Boykott. Körperliche Übergriffe, Festnahmen und Haftstrafen kommen ebenfalls vor. Teilweise werden die Christen auch gewaltsam umgesiedelt oder zur Aufgabe ihres Glaubens gezwungen.

Elf Bundesstaaten haben sogenannte „Anti-Bekehrungs-Gesetze“ eingeführt. Indische Christen befürchten nun ein nationales Gesetz der gleichen Art. Welche Auswirkungen hätte das?

Murry: Dieses Gesetz würde die Hindu-Nationalisten in ihrem Tun bestärken. Es würde verstärkt zu Angriffen auf Besitz von Christen und sozialen wie wirtschaftlichen Boykotts kommen. Auch der Polizeischutz für Christen wäre in Gefahr. Sie müssten viel Geld für Gerichtsverfahren aufbringen. Es entstünde eine Atmosphäre der Feindseligkeit und Gewalt. Die Gesellschaft wäre zweigeteilt.

Welche Chancen sehen Sie für eine Veränderung der Situation zum Positiven hin?

Murry: Unter der jetzigen Regierung: keine. Es braucht eine neue Regierung, die die Religionsfreiheit unterstützt. Allerdings ist die Opposition zersplittert und schafft es nicht, sich zusammenzuschließen. Deshalb hoffen wir auf die Bundesstaaten. Die Mehrheit ist zwar unter der Kontrolle der Regierungspartei, aber noch nicht alle.

Danke für das Gespräch.

Die Fragen stelle Pascal Alius (Jesus.de).

Yohan Murry ist Soziologe und Partner vor Ort in Indien des christlichen Hilfswerks Open Doors. Open Doors folgt einem weiten Verständnis des Begriffs „Verfolgung“, das verschiedene Formen von Diskriminierung einschließt. Das Hilfswerk orientiert sich dabei am Handbuch des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR von 2011. Das UNHCR verweist darauf, dass „eine Bedrohung des Lebens oder der Freiheit aufgrund von Ethnie, Religion, Nationalität […] gemäß Artikel 33 der Flüchtlingskonvention in jedem Fall als Verfolgung zu werten ist“.