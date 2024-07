Gustav Heinemann: „Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn“

Vor 125 Jahren wurde Gustav Heinemann geboren. Er war ein politischer Mensch, doch auch sein christlicher Glaube prägte sein Leben.

Von Johannes Schwarz

Gustav Walter Heinemann kam am 23. Juli 1899 im nordrhein-westfälischen Schwelm zur Welt. Er wuchs in einer Familie auf, die keiner Kirche angehörte. Und so zeigte der junge Heinemann zunächst kein größeres Interesse am christlichen Glauben. Dagegen wusste er schon früh, dass er Rechtsanwalt werden wollte. Ab 1919 studiere er an den Universitäten Münster, Marburg, München, Göttingen und Berlin Rechtswissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Geschichte und erwarb dabei zwei Doktortitel. Nach seinem Studium war er zunächst in Essen als Rechtsanwalt tätig.

Vom Religionsskeptiker zum Christen

Im Jahr 1926 heiratet Gustav Hilda Ordemann, eine überzeugte Christin. Aus ihrer Ehe gingen vier Kinder hervor. Hilda Heinemann studierte evangelische Theologie. Sie weckte in Gustav das Interesse für den christlichen Glauben. Nach einiger Zeit begleitete Heinemann seine Frau in die Kirchengemeinde Essen-Altstadt. Der dortige Pfarrer, Friedrich Graeber, spielte ebenfalls eine große Rolle bei Heinemanns Hinwendung zum christlichen Glauben. 1933 wurde der frühere Religionsskeptiker Gustav Heinemann schließlich Presbyter.

Während der NS-Zeit engagierte er sich im Führungskreis der Bekennenden Kirche (BK), die sich im Widerstand gegen die Kirchenpolitik der Nationalsozialisten sah. Er verteidigte Pfarrer, die verhaftet worden waren und druckte illegale Flugblätter, wurde aber nicht einmal festgenommen, obwohl er bereits im November 1933 einen kritischen Brief an Adolf Hitler persönlich schrieb. 1938 legte er seine Ämter in der Bekennenden Kirche nieder, da ihm deren Aktionen als „zu harmlos“ erschienen. Stattdessen fokussierte er sich auf die Mitarbeit in seiner Essener Kirchengemeinde, ohne innerlich mit der BK zu brechen. Außerdem beteiligte er sich an der Beschaffung von Lebensmitteln für verfolgte Jüdinnen und Juden.

Synodenpräses und EKD-Ratsmitglied

Auch nach dem Zweiten Weltkriegs engagierte sich Heinemann kirchlich. Bis 1950 blieb er Vorsitzender des CVJM Essen (seit 1937). Im Oktober 1945 unterzeichnete Heinemann das Stuttgarter Schuldbekenntnis mit, mit dem die evangelische Kirche ihre Mitverantwortung an den Verbrechen des NS-Staates bekannte und sich anklagte.

Gustav Heinemann prägte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) mit. 1948 war er Präsident der verfassungsgebenden EKD-Kirchenversammlung in Eisenach. Von 1949 bis 1962 war er Mitglied der Leitung des Evangelischen Kirche im Rheinland. Zudem war er von 1949 bis 1955 Präses der Synode der EKD und auch an den Kirchentagen beteiligt. Dem Rat der EKD gehörte er bis 1967 an (ab 1945).

Dritter Bundespräsident

Neben seinem kirchlichen Engagement war Heinemann auch politisch aktiv. 1945 gründete er die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) mit. Die Briten setzten Heinemann als Bürgermeister von Essen ein, wo er 1946 auch zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Zudem wurde er, wenn auch widerwillig, Justizminister in NRW (1947 bis 1948).

Nach der Wahl von Konrad Adenauer (CDU) zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik ernannte dieser Heinemann zum Bundesinnenminister. Nach Konflikten mit Adenauer trat er jedoch nach nur einem Jahr im Oktober 1950 zurück – und wegen der Pläne zur Wiederbewaffnung Deutschlands 1952 auch aus der CDU aus.

Nachdem er zunächst an der Gründung der Gesamtdeutschen Volkspartei (GVP) beteiligt war, trat er 1957 zur SPD über. Er wurde Abgeordneter des Deutschen Bundestags und arbeitete inhaltlich im SPD-Parteivorstand mit. Unter Kanzler Willy Brandt (SPD) wurde Gustav Heinemann 1966 Bundesminister der Justiz.

Den Höhepunkt seiner politischen Karriere erlebte Heinemann als Bundespräsident (1969 bis 1974). Sein Fokus lag darauf, ein „Bürgerpräsident“ zu sein – kein Staatspräsident. Eine zweite Amtszeit lehnte er aus Rücksicht auf seine Frau und seine Gesundheit ab.

„Ich liebe meine Frau“

Zwei Jahre nach Ende seiner Amtszeit als Bundespräsident starb Gustav Heinemann am 7. Juli 1976 im Alter von 76 Jahren in Essen. Der Nachlass Gustav Heinemanns befindet sich im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Sowohl politisch als auch religiös war Gustav Heinemann ein Mann, der sich bewusst in den Dienst stellte. Von Heinemann stammt der Satz: „Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn.“ Für ihn war klar, dass sein christlicher Glaube ihn in Verantwortung sieht. Ein anderer Satz, der ihn als Politiker und Menschen charakterisiert, war die Antwort auf die Frage eines Reporters, ob er den Staat liebe. Heinemann sagte: „Ach was, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau.”

