85.000 Mahlzeiten aus #wärmewinter finanziert

Die Diakonie und Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) haben im vergangenen Herbst und Winter Hilfe für Menschen in Not angeboten. Nach Beendigung der Aktion ziehen die Initiatoren eine positive Bilanz.

Im Herbst 2022 hatten die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie den ersten #wärmewinter gestartet und boten bedürftigen Menschen beheizte Räume an. Aufgrund der hohen Belastung durch die gestiegenen Energiepreise und Lebenshaltungskosten öffneten die evangelische Kirche und Diakonie ab Oktober 2023 wieder ihre Türen (wir berichteten). „Erneut soll es wärmende Orte geben, wo Betroffene Hilfe erhalten, sich aber auch über ihre Rechte informieren können“, hieß es in einer Mitteilung. In einem gemeinsamen Brief riefen sie dazu auf, sich der Aktion anzuschließen. Im März 2024 wurde die Aktion beendet.

- Werbung -

Nächstenliebe in Zahlen

Laut Pressemitteilung wurden in dem gesamten Zeitraum 85.000 Mahlzeiten ausgegeben. Der Rahmen konnte von den freiwilligen Helfern selbst gewählt werden: Nachbarschaftstreffen, Aufwärmkaffees in der Bahnhofsmission oder ein Adventsessen im Gemeindehaus. „Ich bin dankbar für das vielfältige Engagement in unseren Gemeinden und Diakonie-Einrichtungen“, erklärt Landesbischof Friedrich Kramer.

Durch „Wärmewinter-Energiehilfen“ konnten außerdem 15.000 Tafelgäste während der energiekostenintensiven Zeit weiterversorgt und 41 Haushalte bei besonders hohen Energie-Nachzahlungen unterstützt werden. 1.800 besonders bedürftige Familien erhielten Lebensmittel- und Drogerie-Gutscheine.

„Um auch künftig Hilfe für Menschen in Notlagen leisten zu können, laden wir weiterhin zum Spenden ein“, erklärte Diakonie-Vorstandschef Christoph Stolte. „Im Schnitt kostet es 150 Euro, um eine Wärmestube oder Tafel einen Tag lang geöffnet zu halten.“