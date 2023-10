Indonesien: Christliche Feiertage werden umbenannt

Die indonesische Regierung hat angekündigt, in offiziellen Dokumenten künftig christliche Bezeichnungen für Weihnachten, Karfreitag und Himmelfahrt zu verwenden. Kirchenvertreter hatten diese Änderung vorgeschlagen.

In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Erde, bekennen sich rund 29 Millionen Menschen (10 Prozent) zum Christentum. In dem ostasiastischen Staat gibt es insgesamt drei staatlich anerkannte christliche Feiertage: Weihnachten, Karfreitag und Himmelfahrt. Wie das katholische Newsportal UCA-News berichtet, sollen diese künftig in allen offiziellen Dokumenten und Verlautbarungen christliche Bezeichnungen bekommen. Dies habe das Religionsministerium angekündigt.

Weihnachten wurde bislang in arabischer Tradition als die Geburt von „Isa Al-Masih“ bezeichnet. Künftig soll es „Yesus Kristus“ heißen – die offizielle Bezeichnung, die Christinnen und Christen in Indonesien verwenden. Analog dazu würden auch die beiden anderen Feiertage umbenannt. Der katholische Laien-Theologe Dr. Fransiskus Borgias begrüßte die Regierungsentscheidung gegenüber UCA. Dies sei ein „mutiger Durchbruch“, erklärte er.

Der Islam ist in Indonesien nicht Staatsreligion. Alle Bürgerinnen und Bürger sind jedoch verpflichtet, sich zu einer der fünf Religionen – Islam, Christentum, Hinduismus, Buddhismus oder Konfuzianismus – zu bekennen. Es gelten strenge Blasphemiegesetze.