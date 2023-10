Frank Heinrich: Für Freiheit beten und kämpfen

Allianz-Vorstand Frank Heinrich liebt das Johannes-Evangelium. Einen Zugang zu Gott findet er in Bibel und Gebet – aber vor allem der Natur.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel?

Mein Lieblingsbuch aus der Bibel ist das Johannes-Evangelium, weil es so sehr meinem Herzen entspricht und weil ich tatsächlich darin so viel von dem Wesen Gottes und der Jünger entdecken kann.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen?

Das ist ja mal eine interessante Frage. Erst einmal: Ich bin kein großer Koch, habe aber sofort gedacht: auf jeden Fall muss es ein koscheres Essen sein – mit einem Schmunzler natürlich. Da müsste ich mich schlaumachen. Ich würde gerne was kochen, was in meiner Region zu Hause ist, also in Sachsen. Aber auf das Essen würde ich gar keinen so einen großen Wert legen. Was mir viel, viel wertvoller ist, mich dann darüber auszutauschen, was Jesus in den letzten drei Tagen erlebt hat und was ich in den letzten drei Tagen erlebt habe. Und dann abzugleichen, wo sein Herz ist, wo mein Herz ist und was ich daraus lernen kann.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Ich habe natürlich gelernt, dass mein Zugang zu Gott die Bibel und das Gebet sind. Wo ich allerdings am nächsten an die Gedanken der Bibel und die Anbetung herankomme, das ist in der Natur. An solchen Orten wie hier [in einem Park] – oder der in der Nacht den Sternenhimmel anzuschauen. Da geht mir das Herz auf, bevor ich ein einziges Wort gebetet habe.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit?

Glaubensthemen bewegen mich immer viele gleichzeitig. Das ist so eine Art von mir. Was mich allerdings tatsächlich gerade durch verschiedene Gespräche begleitet, ist die Frage: Diese Vollmacht, von der Jesus redet, die er auch übersetzt hat. Wo ist die? Was bedeutet die? Warum haben wir die heute zumindest scheinbar nicht mehr so oft, wie ich sie in der Bibel wahrnehme? Dem möchte ich gerne – je länger, je mehr – auf die Spur kommen.

Frank Heinrich über Glaubensthemen, die ihn bewegen (Video: Evangelische Allianz)

5. Wofür leben Sie?

Meine Beziehung mit Gott gibt mir jeden Tag andere Gedanken und Ideen, aber das Thema Freiheit spielt für mich eine ganz große Rolle – ganz tief drin, meine Freiheit. Ich habe ein Buch geschrieben, wo es heißt: „Ich will Mensch bleiben.“ Ich möchte wirklich das sein, was Gott in mich hineingelegt hat und das nicht für mich, sondern das für alle möglichen Anderen, und zwar strukturell, politisch, als Gemeinde Gottes; wie auch für Einzelne, für Freiheit zu beten und für Freiheit zu kämpfen.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zu ihrem Glauben gestellt.