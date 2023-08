Onlinekurs soll Lücke zwischen Denken und Glauben schließen

Macht die Wissenschaft Gott überflüssig? Ist die Bibel gewalttätig oder frauenfeindlich? Wieso lässt Gott Leid zu? Ein Onlinekurs des Pontes Instituts geht diesen Fragen nach.

Im Herbst 2023 startet der Onlinekurs „Glauben und Denken“ des Pontes Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube im Rahmen der sogenannten „Pontes Akademie“. Ziel ist es, dass Teilnehmende ihren eigenen Glaubensfragen nachgehen und lernen, mit Andersdenkenden respektvoll in den Dialog zu treten, heißt es. Der zwölfwöchige Kurs besteht aus über 30 Video-Vorträgen, Forumsdiskussionen und praktischen Aufgaben.

- Werbung -

„An den christlichen Glauben gibt es große Anfragen – aus der Wissenschaft und aus der Gesellschaft. Auch Christinnen und Christen selbst haben berechtigte Zweifel und Fragen. Denen wollen wir in der Pontes Akademie nachgehen“, sagt Julia Garschagen, die Leiterin des Pontes Instituts. „Wir hoffen so, Menschen im eigenen Glauben auszurüsten. Außerdem wollen wir den Teilnehmenden helfen, in ihrem Umfeld mit anderen über ihren Glauben ins Gespräch zu kommen, ohne dass es peinlich oder unsachlich wird. Die Pontes Akademie soll die Lücke zwischen Denken und Glauben, zwischen Verstehen und verstanden werden schließen.“

Die Kursinhalte werden jeweils wöchentlich freigeschaltet und können jederzeit bearbeitet werden. Die Teilnehmenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können über ein Diskussionsforum miteinander ins Gespräch kommen und die Inhalte vertiefen. Dabei werden sie von einem Kursmoderator begleitet. Das Pontes Institut empfiehlt, etwa drei Stunden pro Woche einzuplanen.

Die Pontes Akademie richtet sich an ein interessiertes Laienpublikum und setzt keine theologischen oder apologetischen Vorkenntnisse voraus. Nach Abschluss des Kurses können die Teilnehmenden weiterhin auf die Inhalte zugreifen. Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende zahlen 89 Euro, alle anderen 189 Euro.

Link: Zur Anmeldung.