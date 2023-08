Hoffnungszeichen: EC-Verband fördert behinderte Kinder in Peru

Im ärmsten Bundesstaat Perus gibt es kaum Unterstützung für Kinder mit Behinderung. Das Projekt „casayohana“ des EC-Jugendverbands soll helfen.

Der deutsche Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) unterstützt künftig finanziell das Projekt „casayohana“ in Peru. „casayohana“ bietet Kindern aus armen Familien Bildung und medizinische Versorgung, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein besonderer Fokus liege dabei auf Familien, deren Kinder eine Behinderung haben. Eltern werden über Fördermöglichkeiten aufgeklärt und praktisch beraten, beispielsweise bei Behördengängen.

„casayohana“ betreut mehr als 200 Familien im Hochland der Anden im Bundesstaat Apurímac – dem ärmsten Perus. Die häusliche Gewaltrate ist dort laut Gründerin Sabine Vogel am höchsten. Das Projekt soll Familien, Frauen und Kindern Hoffnung schenken, die Gewalt erfahren haben, unter Mangelernährung leiden oder ohne Perspektive sind. Vogel sagt: „Für mich ist das ein Wunder: Dass der EC genau da eingestiegen ist, wo die aktuelle wirtschaftliche Situation der Eltern durch Pandemie und politische Unruhen es nicht ermöglicht!“

Die Arbeit von „casayohana“ werde positiv aufgenommen. „Ach das sind die, die mit den Kindern so gut können“, heißt es über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sagt Vogel in einem YouTube-Video. Und nebenbei vermitteln sie noch christliche Werte. „Wenn da ’ne Organisation kommt, die sogar übers Meer kommen. Und wenn die unsere behinderten Kinder so wertschätzen, dass die sich dafür einsetzen, dann scheint doch was dran zu sein“, erzählt Vogel. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen den Müttern, einen Zugang zu ihrem Kind zu finden. Ziel ist es zu zeigen, dass der einzelne Mensch doch einen Wert hat. Und das spreche sich herum, sagt Vogel.