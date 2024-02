Jesu letzte Worte: Chormusical „7 Worte“ feiert Premiere

Musiker Albert Frey hat die Worte Jesu am Kreuz zu einem Chormusical verarbeitet. Jetzt feiert es mit 1.000 Sängern Premiere. Die Erzählung endet nicht mit dem Tod, sondern einer „echten Perspektive“.

Das Chormusical „7 Worte“ von Albert Frey feiert am 2. März in der MHP-Arena in Ludwigsburg mit 1.000 Sängerinnen und Sängern Premiere. Zu den Solisten zählen Anja Lehmann, Yasmina Hunzinger Michael Janz und Benjamin Gail. Musicaldarstellerin Kathleen Bauer (Martin Luther King) und Musicaldarsteller Dominik Doll (König der Löwen und Die Eiskönigin) ergänzen das Ensemble.

Die Creative Kirche als Veranstalter verspricht ein „imposantes Bühnenwerk“ mit „orientalisch angehauchtem Soundtrack“. Zu sehen sei eine moderne, dialogische Geschichte, die nicht am Kreuz ende, sondern mit einer echten Perspektive. „Auch Menschen, die nicht glauben, finden Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit“, heißt es.

Es folgen zwei Aufführungen mit jeweils rund 700 Sängerinnen und Sängern in Bochum (9. März) und Bamberg (16. März). Für die Passionszeit 2025 sind laut Veranstalter weitere Aufführungen geplant. Mitsingen ist ebenfalls möglich; die Proben starten im Herbst 2024.

Tickets und weitere Informationen gibt es hier: 7worte.de

Transparenzhinweis: Die Stiftung Christliche Medien (SCM), zu der auch Jesus.de gehört, ist Projektpartner des Events.