Schweiz: Erstmals mehr Religionslose als Katholiken

Die Zahl der Menschen ohne Religionszugehörigkeit in der Schweiz ist im Jahr 2022 auf über ein Drittel der Gesamtbevölkerung gestiegen. In den jüngeren Bevölkerungsgruppen ist dieser Trend besonders stark.

Im Jahr 2022 hat die Bevölkerung ohne Religionszugehörigkeit in der Schweiz mit einem Anteil von 34 Prozent zum ersten Mal die Katholikinnen und Katholiken (32 Prozent) überholt, wie das Bundesamt für Statistik (BfS) in einer Pressemitteilung berichtet. Demnach ist sowohl die Religionsgemeinschaft der Katholiken als auch jene der Evangelisch-Reformierten (21 Prozent) in den vergangenen Jahren stetig kleiner geworden. Demgegenüber verzeichnete die Gruppe ohne Religionszugehörigkeit eine Zunahme von über 13 Prozentpunkten seit 2010.

Seit 50 Jahren kontinuierliche Abnahme der Religionszugehörigkeit

In den vergangenen 50 Jahren habe der Anteil der Bevölkerung ohne Religionszugehörigkeit in der Schweiz kontinuierlich zugenommen. Während 1970 nur 1 Prozent keine Religionszugehörigkeit hatte, wuchs dieser Anteil bis zur Jahrtausendwende auf 11 Prozent. Bis 2010 fand eine knappe Verdoppelung auf 20 Prozent statt und 2022 gehörte mit 34 Prozent bereits über ein Drittel der Bevölkerung ab 15 Jahren keiner Religionsgemeinschaft mehr an, so das BfS. Damit ist dies erstmals die größte Gruppe in der Schweiz, welche anteilsmäßig die Katholikinnen und Katholiken überholt. Mit 32 Prozent bilden diese neu die zweitgrößte Gruppe vor den Angehörigen der evangelisch-reformierten Landeskirche (21 Prozent) und anderen Religionsgemeinschaften (13 Prozent). In den Kantonen Basel-Stadt und Neuenburg bilden Personen ohne Religionszugehörigkeit die Mehrheit der Bevölkerung.

Trends nach Wohnregion, Alter und Geschlecht

Allgemein sei die Bevölkerung ohne Religionszugehörigkeit in ländlichen Gebieten der Schweiz weniger stark vertreten als im städtischen Raum (28 Prozent gegenüber 36 Prozent).

Laut dem BfS ist die Bevölkerung ohne Religionszugehörigkeit jünger als die übrige Bevölkerung. Anteilsmäßig am stärksten vertreten seien Personen ohne Religionszugehörigkeit in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen (42 Prozent). Insgesamt gehören mehr Männer keiner Religion an als Frauen (36 Prozent gegenüber 31 Prozent).