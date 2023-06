Kirchentag verurteilt verbale Angriffe auf Prediger „aufs Schärfste“

Nach den Schlussgottesdiensten des Kirchentages gab es teils Zustimmung, teils aber auch scharfe Kritik bis hin zu persönlichen Beleidigungen der Prediger. Der Kirchentag spricht von „Hasskommentaren“.

Im Anschluss an die Abschlusspredigten des Kirchentags gab es im Netz teils Zustimmung, teils heftige Kritik – vor allem an Pastor Quinton Ceasar, der in seiner Predigt Rassismus angeprangert hatte. Viele Kritiker störten sich an seiner Formulierung „Gott ist queer“. Neben sachlicher Kritik, zum Beispiel auch aus anderen Landeskirchen, gab es zahlreiche persönliche Beleidigungen, wie zum Beispiel: „geisteskrank“, „Kasper“, „Sklave Satans“, „dein Busch frisst die Hirnsubstanz auf“ oder „Arschloch“ – plus der Unterstellung, Kirche hätte eine „faschistoide Gesinnung“.

Niemand müsse den Aussagen der Predigten oder den Elementen der Schlussgottesdienste zustimmen, heißt es dazu in einer Erklärung von Kirchentagspräsident Thomas de Maizière und Generalsekretärin Kristin Jahn. Austausch und „produktiver Streit“ darüber seien sogar erwünscht. „Aber Angriffe auf jene, die berechtigt Rassismus und Diskriminierung in der Kirche anprangern, entbehren jeder Form von Anstand und Streitkultur, sie sind zutiefst unchristlich. Wir stellen uns diesem Hass entschieden entgegen.”

Dialog erwünscht – aber respektvoll

Der Kirchentag sei ein Ort des respektvollen Dialogs und Austauschs. Umso „bitterer“ sei es, dass den drei Schlusspredigern dieser Respekt versagt bliebe. Der Kirchentag stehe hinter ihnen. „Hass ist keine Meinung.“ Man gehe davon aus, dass die Hasskommentare größtenteils von Personen kommen, die gar nicht selbst beim Kirchentag waren, so Sprecherin Milena Vanini.

Der Münchner Pfarrer Alexander Brandl sagte gegenüber dem Evangelischen Pressedienst, die beleidigenden Kommentare und Nachrichten hielten sich bei ihm in Grenzen. „Das ist nichts, mit dem ich nicht umgehen kann“, sagte er. Erstaunlich sei, dass er als weißer Mann offenbar mehr sagen dürfe „als eine ‚Person of Color‘ wie Quinton“. Beide hätten über kontroverse Themen gepredigt, aber Ceasar bekomme den Hass ab. Das liege sicher auch daran, dass Ceasars Predigt live im Fernsehen übertragen worden sei.

Link: Manuskript der Predigt von Quinton Ceasar