„Meeting Christians“: Mit dem E-Bike zu den Kirchen Europas

- Werbung -

Eigentlich sitzt Carola Mehltretter am liebsten mit einer Tüte Chips auf dem Sofa und schaut Filme. Jetzt fährt sie mit einem E-Bike ein Jahr lang durch Europa – und zwar, um Christinnen und Christen aus verschiedenen Denominationen zu treffen.

„Das Thema Ökumene lag mir schon lange am Herzen, denn ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Christen so viel stärker sind, wenn wir uns trotz unserer Unterschiede als Einheit und Familie sehen“, sagt sie in einem Artikel für das christliche Medienmagazin PRO. Dort schreibt sie ab sofort in einer Kolumne über ihre Reise. Ihre Erlebnisse teilt sie auch auf Social Media (YouTube und Instagram) unter dem Namen „Rooted as One“.

Link:

„Von der Couchpotato zur rasenden Reporterin durch die Kirchen Europas“ (Das christliche Medienmagazin PRO)

Die YouTube-Videos von Carola Mehltretter über ihre Reise sind alle auf Englisch. In ihrem ersten Video erklärt sie den Grund für ihre Fahrradtour: