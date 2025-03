Bonhoeffer-Film: Keine „true untold story“

Er war Theologe und aktiv im Widerstand gegen das NS-Regime: Dietrich Bonhoeffer. Ein neuer Film erzählt Ausschnitte seines Lebens – und nimmt sich dabei viele künstlerische Freiheiten.

Von Tim Bergen

In dieser Woche ist „Bonhoeffer“ in den deutschen Kinos angelaufen. Im Vorfeld kam es zu teils heftigen Kontroversen um den Film. Warum eigentlich?

Dazu muss man einen Blick auf die Vermarktung des Films in den USA werfen. Der Kinoverleih Angel Studios kaufte im November 2023 die Rechte für den Film. Aus dem Arbeitstitel „God’s Spy“ der Filmemacher machte der Kinoverleih „Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin.“. Beworben wurde „Bonhoeffer“ mit dem Slogan „the true untold story“. Auf dem Plakat hielt der Theologe eine Waffe in der Hand – eine unerträgliche Verdrehung der Geschichte. Diese Form der Vermarktung und die Instrumentalisierung des Films im US-Wahlkampf lösten einen Sturm der Entrüstung aus, vor allem in Deutschland. Nachkommen der Familie Bonhoeffer waren empört, die Bonhoeffer-Gesellschaft äußerte Kritik. Selbst die Schauspieler distanzierten sich von der Vermarktung des Films in den USA.

Anlässlich des Deutschland-Starts kam der Regisseur und Drehbuchautor von „Bonhoeffer“, Todd Komarnicki, eigens zur Premiere nach Köln und stand bei einer Podiumsdiskussion Rede und Antwort. Komarnicki, selbst bekennender Christ, betonte, dass er bei der Vermarktung des Films in den USA kein Mitspracherecht gehabt habe: „Als Angel Studios diese Marketing-Kampagne vorgestellt hat, habe ich gesagt, dass man Bonhoeffer nicht als Mörder und Attentäter darstellen könne – auch nicht mit der Waffe in der Hand. Sie haben aber nicht auf mich gehört.“ Er habe einen antifaschistischen Film über Liebe und Opfer machen wollen. Die Vermarktung in den USA lehne er entschieden ab. Mit Blick auf die Kritiker des Films sagte er: „Ich war schon auf ihrer Seite, bevor sie davon wussten.“ Für den deutschen Markt wurden Titel und Trailer des Films verändert. Bonhoeffer ist nicht mit einer Waffe in der Hand zu sehen und wird auch nicht mehr als Attentäter betitelt.

Was der Film zeigt

Die Vermarktung des Films ist die eine Sache, aber entscheidend bleibt: Welche Geschichte erzählt der Film? Hält „Bonhoeffer“ das Versprechen der „true untold story“? Was für einen Bonhoeffer bekommen die Zuschauer zu sehen?

Zu Beginn zeigt der Film eine unbeschwerte Kindheit. Die Idylle wird allerdings schnell unterbrochen: Plötzlich sieht man den erwachsenen Dietrich in einem Wagen sitzen – geführt von SS-Männern. Er wird in eine Zelle gebracht und liegt auf der Pritsche. Ab diesem Zeitpunkt wird Bonhoeffers Geschichte mittels Rückblenden erzählt.

Nach dem Tod seines Bruders Walter wird sein Auslandsaufenthalt in New York thematisiert. Er nimmt an Vorlesungen teil und lernt durch einen Freund die afroamerikanische Kultur und Musik kennen. Geprägt davon kehrt Dietrich in ein Deutschland zurück, das sich verändert hat: Die NSDAP kommt an die Macht. Bonhoeffers Familie ist sehr besorgt über die politischen Entwicklungen, die zunehmend auch Einfluss auf die evangelische Kirche haben. Bonhoeffers Konfirmanden marschieren plötzlich als Hitlerjugend über den Kirchenplatz. Geistliche passen Predigtinhalte an die NS-Ideologie an. Bonhoeffer geht in den Widerstand, wird Spion und reist nach England, um dort von den Geschehnissen zu berichten.

Eine wichtige Rolle spielt Pfarrer Martin Niemöller. Bonhoeffer reist gemeinsam mit seinem Freund Eberhardt Bethge nach Berlin, um Niemöller zu besuchen. Dieser hält kurz nach der Reichspogromnacht eine Predigt gegen das NS-Regime. Daraufhin wird er in Gegenwart seiner Familie und den beiden Gästen verhaftet. Dietrich und Eberhardt schleppen sich verwundet zu Dietrichs Schwager Hans von Dohnanyi. Dort erzählt Hans von den Anschlagsplänen gegen Hitler. Dietrich überlegt nicht lange und entschließt sich, ein Teil der Widerstandsgruppe zu werden. Er glaubt: „Wenn wir nichts tun, machen wir uns auch schuldig.“

Um Zugang zu sensiblen Informationen zu bekommen, schwört Bonhoeffer Hitler die Treue. Nach einem Auftrag für das Regime, bei dem er sieben Juden in die Schweiz bringt, reist er in die USA. Währenddessen versucht ein Mitglied der Gruppe, Hitler durch ein Sprengstoffattentat zu töten – ohne Erfolg. Bonhoeffer fährt daraufhin nach London und bittet Churchill um eine Bombe für ein weiteres Attentat. Der Staatsmann lehnt ab. Trotz der hohen Gefahr kommt Dietrich zurück nach Deutschland. Kurze Zeit später wird er verhaftet. Am Ende des Films wird er in der Einöde neben einer leerstehenden Schule von der SS gehängt.

Fakten versus künstlerische Freiheit

Wer sich mit der Person Dietrich Bonhoeffer befasst hat, wird im Film kleinere und größere Fehler entdecken – von der Darstellung bis hin zu historischen Fakten, die aus dramaturgischen Gründen verändert wurden. Um ein paar zu nennen: Niemöller hielt die entscheidende Predigt nicht nach der Reichspogromnacht (1938), denn da saß er schon in Haft. Die Texte der Predigt im Film verfasste Niemöller auch erst nach der NS-Zeit – als persönliches Schuldeingeständnis. Bonhoeffer bettelte nicht bei Churchill um eine Bombe, um Hitler zu töten. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass der große innere Konflikt des überzeugten Pazifisten Bonhoeffers in Bezug auf den Widerstand im Film nicht thematisiert wird. Mehrmals fallen dagegen Bonhoeffer-Zitate, die die Notwendigkeit zum Widerstand unterstreichen.

Podiumsdiskussion mit Regisseur Todd Komarnicki (Foto: privat)

Dazu kommen Elemente im Films, die seltsam anmuten und wahrscheinlich nicht so stattgefunden haben: Bei der Predigt Niemöllers gibt es in Gegenwart der SS-Mitglieder tosenden Applaus der Gottesdienstbesucher. Das wurde selbst am Filmset schon kritisiert. Ein SS-Mann, der später an seiner Hinrichtung beteiligt ist, nimmt gemeinsam mit Bonhoeffer das Abendmahl ein. Insgesamt wird Bonhoeffers Rolle im Widerstand sehr frei interpretiert. Der Film endet schließlich auch mit einer groben Abwandlung der historischen Gegebenheiten: Bonhoeffer wurde nicht in der Einöde neben einer Schule gehängt, sondern nackt im KZ Flossenbürg. Hierzu der Regisseur: „Wir haben diese Szene nicht im KZ dargestellt, weil es schon so viele Filme gegeben hat, in denen Szenen im KZ stattfinden.“

Fazit

Dramaturgisch ist die Filmbiografie gut gemacht – ein spannendes Biopic, wenn man Bonhoeffers Geschichte noch nicht kennt. Es lässt sich verschmerzen, dass seine Verlobte Maria Friederike von Wedemeyer nicht auftaucht und zum Beispiel Bonhoeffers berühmtes Gedicht „Von guten Mächten“ nicht thematisiert wird, weil beides nicht zur Dramaturgie des Films passte. Der Film ist prominent besetzt. Tragende Rollen spielen unter anderem Jonas Dassler, Moritz Bleibtreu und August Diehl.

Der Film regt dazu an, mehr über Dietrich Bonhoeffer zu erfahren. Das betonte auch Schauspieler Patrick Mölleken (Walter Bonhoeffer) bei der Filmvorführung in Köln: „Ich stehe voll und ganz hinter diesem Film. Mir geht es hauptsächlich darum, dass man mit so einem Film sensibilisiert, dass man Gespräche anregt und auf soziale Missstände hindeutet – gerade aufgrund der politischen Lage. Obwohl der Film vor 80 Jahren spielt, ist er im Grunde genommen ein so tagesaktuelles Werk, dass mich das erschreckt.“

Bleibt die Frage nach der „true untold story“. „‚Bonhoeffer‘ ist kein Dokumentarfilm“, sagt Regisseur Komarnicki. Es gehe in erster Linie um die Kraft der Geschichte in künstlerischem Gewand. In der Tat: Der Film interpretiert das Leben Bonhoeffers aus einem bestimmten Blickwinkel. Aber etwas mehr Faktentreue wäre angesichts des Titels nicht nur wünschenswert, sondern auch notwendig gewesen. Die historische Korrektheit hat bei „Bonhoeffer“ nur einen Cameo-Auftritt.

Eins hat der Film erreicht: Viele Menschen haben sich mit der Person Bonhoeffer beschäftigt. Das Versprechen der „true untold story“ hält der Film jedoch nicht.