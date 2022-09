„Leben behüten“: Marsch für das Leben fordert Lebensrecht für alle

Der Bundesverband Lebensrecht lädt für den morgigen Samstag zum 18. „Marsch für das Leben“ in Berlin ein. Außerdem will er den September als jährlichen „Pro Life“-Monat etablieren.

- Werbung -

Der „Marsch für das Leben“ startet am morgigen Samstag um 13 Uhr am Brandenburger Tor. Die Veranstalter fordern den Schutz des ungeborenen Lebens und „das Lebensrecht aller Menschen von der Zeugung bis zum Tod“.

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) in Deutschland unterstützt den „Marsch für das Leben“. Präses Ansgar Hörsting verweist in seinem Grußwort unter anderem auf die „nicht gut differenzierten Zwischentöne“ in der Abtreibungsdebatte und mangelhafte Berichterstattung. So werde kaum darüber berichtet, dass in den USA vor der neuen Entscheidung des Supreme Court Kinder bis zur 24. Schwangerschaftswoche legal abgetrieben werden durften. Das Eintreten für das Lebensrecht erfolge „nicht gegen die Frauen, sondern gegen ein Umfeld, das bei vielen Frauen das Gefühl hinterlässt, Kinder seien vor allem eine Belästigung oder Last“. Daher sei die Veranstaltung auch für diejenigen gedacht, „die darunter leiden, abgetrieben zu haben. Sie sollen den Weg zum Leben finden. Denn die Konsequenzen einer Abtreibung werden häufig verharmlost“.

Auch die Deutsche Bischofskonferenz unterstützt den Marsch mit einem Grußwort. Christinnen und Christen müssten protestieren, wenn menschliches Leben „Nützlichkeitserwägungen“ unterzogen werde, sei es vor der Geburt oder am Lebensende, so Bischof Georg Bätzing. „Ich danke Ihnen herzlich für Ihren beharrlichen Einsatz […]“ Für besonders bedrohlich erachte er die „vorgeburtliche Selektion, die sich an vordergründigen Maßstäben ausrichtet“ und eine inakzeptable Anmaßung sei.

Parallel zum „Marsch für das Leben“ haben mehrere Organisationen Demonstrationen für sexuelle Selbstbestimmung angekündigt. Erwartet werden dazu rund 2.500 Menschen.