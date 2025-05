ERF erreicht mehr Menschen über klassische Medienangebote

Trotz leicht rückläufiger Spenden meldet ERF Medien ein positives Bilanzergebnis für 2024. Für den Verein gibt es aber noch mehr Gründe zur Dankbarkeit.

Die Vorstandsvorsitzende von ERF Medien, Susanne Thyroff, erinnerte bei der Mitgliederversammlung des Trägervereins an die digitalen Angebote, die 2024 eingeführt wurden: Der KI-gestützte Chatbot Nikodemus.AI und neue Podcast-Formate, die die Reichweite des ERF vergrößert hätten. Auch das 65-jährige Jubiläum am 1. November sei ein Meilenstein gewesen, für den sie sehr dankbar sei. Das jahr 2025 stehe unter dem Leitsatz: „Aufhören und Ausprobieren.“

332 Entscheidungen für Jesus

Laut dem Jahresbericht 2024 wurden 3,3 Millionen Menschen monatlich über klassische Medienangebote des ERF erreicht. Deutliche Steigerungen verzeichneten der Bibleserver und ERF Plus. Über Social-Media erreichte ERF Medien nach eigenen Angaben 4,7 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Besonders erfreulich sei die Rückmeldung von 332 Menschen gewesen, die sich bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden haben – der zweithöchste Wert in den vergangenen fünf Jahren. 4.168 Personen teilten dem ERF mit, dass sie „geistlich berührt“ worden seien.

Die Auswahl einer neuen Person für den Vorstandsvorsitz sei eine zentrale Herausforderung gewesen, so Karsten Hüttmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates. „Diese Aufgabe haben wir unter viel Gebet gewissenhaft und gründlich wahrgenommen. Wir sind sehr dankbar, mit Susanne Thyroff eine begabte und engagierte Nachfolgerin für Jörg Dechert gefunden zu haben.“ Sein Dank gelte auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ERF, die sich „mit hohem Engagement, Gottvertrauen und Liebe eingesetzt haben.“

Spendenminus, aber Bilanzplus

Der geschäftsführende Vorstand Christian Kolb zeigte sich in seinem Bericht „außerordentlich dankbar für Spenden in Höhe von rund 13,4 Millionen Euro“. Dies waren rund 180.000 Euro weniger als 2023, doch nach Verrechnung aller Einnahmen und Ausgaben stehe ein positives Bilanzergebnis von 157.000 Euro. Erwartet hatte der ERF laut eigenen Angaben ein Minus in Höhe von 600.000 Euro. Insgesamt hätten 41.540 Spenderinnen und Spender in die Arbeit des ERF investiert. Auch dies sei ein leichter Rückgang, der laut Kolb demografische Gründe habe.

2025 will ERF Medien 14 Millionen Euro Spenden erlösen. In den darauffolgenden Jahren sind weitere Steigerungen eingeplant. „Die verstärkte Fundraising-Fokussierung im Herbst 2024 gibt uns Zuversicht, dieses Ziel zu erreichen, so Kolb.“

Er rechne für das laufende Jahr durch steigende Software- und Infrastrukturkosten mit höheren Betriebskosten. Insgesamt erwarte man Ausgaben in Höhe von 15,9 Millionen Euro. Daraus ergebe sich „ein geplanter Verlust“ von 608.000 Euro. „Aufgrund unserer starken Eigenkapitalbasis und der positiven Ergebnisse der Vorjahre halten wir dieses defizitäre Ergebnis für vertretbar“, schreibt Kolb im Jahresbericht. „Wir gehen mutig voran und investieren weiter gezielt in digitale Innovationen, weil wir überzeugt sind, dass Gott uns auf diesem Weg führt. So können wir auch in Zukunft Menschen mit der besten Botschaft der Welt erreichen.“

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 8. Juni 2026 statt.

ERF Medien wurde 1959 als Evangeliums-Rundfunk gegründet und ist gemeinnützig. Die Mitarbeitenden gehören verschiedenen evangelischen Landes- und Freikirchen an.

