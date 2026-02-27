Jesus.de unterstützen!
Logo Wer ist Bilal Videospiel
Grafik: Land NRW

Videospiel gegen Islamismus

Religiöse Radikalisierung beginnt oft online. Ein neues Videospiel soll jungen Menschen helfen, sich nicht in extreme Strömungen hineinziehen zu lassen.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ein neues digitales Bildungsangebot zur Prävention von islamistischer Radikalisierung und Desinformation gestartet. Das Adventure mit dem Titel «Wer ist Bilal?» wende sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene, erklärte Medienminister Nathanael Liminski (CDU) am Freitag bei der Vorstellung des Spiels im Mataré-Gymnasium in Meerbusch. Es handele sich um ein innovatives Format und fördere «zentrale Kompetenzen wie kritisches Denken, Empathie und verantwortungsvolle Mediennutzung».

Die Radikalisierung von jungen Menschen beginne «häufig im Netz über Chats, Videos und Games», betonte Innenminister Herbert Reul (CDU). «Mit dem neuen Spiel heben wir unsere Präventionsarbeit auf das nächste Level.» In dem interaktiven Spiel begleiten die Nutzer einen jungen Protagonisten, der zunehmend mit Manipulation, Gruppendruck und extremistischen Ansichten konfrontiert wird. Durch eigene Entscheidungen könnten sie nachvollziehen, wie Radikalisierungsprozesse entstehen und welche Rolle soziale Medien dabei spielen. Zugleich sollen sie lernen, wie sie sich gegen extremistische Ideologien wappnen können.

Das von Paintbucket Games entwickelte Mobile Game ist ab sofort kostenfrei für iOS und Android verfügbar. “Wer ist Bilal?” entstand als Kooperation der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen und des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen. Zur pädagogischen Begleitung wurden in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Freiburg und mit Unterstützung des Ministerium für Schule und Bildung NRW Unterrichtsmaterialien entwickelt.

„Faith and Pixels“: Gaming und Glaube
Quelle

