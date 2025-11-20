Wenn Kirche KI einsetzt: Betrug am Menschen?

Die Kirchen wollen den Wandel durch KI nicht verschlafen und beschäftigten sich intensiv damit. Dabei ringen sie insbesondere um Datenschutz – und Authentizität.

Die großen Kirchen in Deutschland beschäftigen sich intensiv mit Künstlicher Intelligenz (KI). Sophia Zimmermann beleuchtet den „Spagat“ zwischen Tradition, Spiritualität und menschlicher Gemeinschaft auf der einen und dort datengetriebener Technik und Algorithmen auf der anderen Seite in einem ausführlichen Artikel für das Technik-Magazin Heise. Die Autorin sagt: „In der Beziehung zwischen Kirche und Künstlicher Intelligenz (KI) liegt eine mächtige Spannung.“ Diese Spannung entlade sich schon jetzt in der kirchlichen Praxis – „wenn etwa Pfarrpersonal damit ringt, wie viel Predigt KI mitschreiben darf und wie viele Verwaltungsaufgaben sie schon übernehmen kann.“

“Sich als Kirche mit KI zu beschäftigen, ist keine technische Spielerei, sondern eine strategische Notwendigkeit”, zitiert die Autorin Christoph Martsch-Grunau, Pfarrer für digitale Verkündigung im Kirchenkreis Delmenhorst-Oldenburger Land. Prinzipiell würden beide großen Kirchen dies auch anerkennen. Dabei warnt die katholische Kirche vor einer „Vergötterung“ der Technik. Evangelische Landeskirchen setzten auf pragmatische Leitlinien. Der Grundsatz „Mensch vor Maschine“ soll sicherstellen, dass KI nur als Werkzeug dient und die Verantwortung beim Menschen bleibt.

Klingt authentisch, ist es aber nicht

Manches könne CHatGPT bereits „sehr überzeugend simulieren“, schreibt Zimmermann – beispielsweise Predigten. Mit einer deutlichen Einschränkung: Was da herauskomme, sei „voller liebloser Allgemeinplätze.“ Ihr Fazit: „Wer eine Aufgabe wie das Predigtschreiben etwa aus Überlastung an eine Maschine delegiert, vertut damit die Chance auf ein ehrliches, menschliches Beziehungsgeschehen – ein Grundpfeiler des kirchlichen Markenkerns.“ Hilfreich könne die KI dagegen als „kreativer Sparringspartner“ bei der Predigtvorbereitung sein. Dies erkläre auch Pfarrer Martsch-Grunau in seinen Workshops.

Als Marketinginstrument, gerade für junge Menschen, tauge KI eher nicht. „Diese erwarten eine gewisse Authentizität” und seien sehr gut darin, KI-generierte Inhalte als unaufrichtig zu erkennen und abzulehnen, zitiert Zimmermann den Theologen und Forscher Dr. Lukas Brand.

Praxisbeispiele: Nikodemus und ELOKI

Die Autorin widmet sich im Verlauf des Artikels auch konkreten Praxisbeispielen – so wie Nikodemus, dem Chatbot von ERF Medien, der ausschließlich Fragen zur Bibel und zum Glauben beantwortet. Das System basiert auf ChatGPT, wird aber durch eine kuratierte Wissensdatenbank und strenge Datenschutzrichtlinien ergänzt. Die „Persönlichkeit“ entspricht dabei der Rolle eines christlichen Theologen auf Basis des Glaubensverständnisses der Evangelischen Allianz. „Den Ansatz von Nikodemus.AI, bei dem ein Sprachmodell durch eine kuratierte Wissensdatenbank und klare Anweisungen gesteuert wird, bewerten Theologen wie Brand als sehr gut umgesetzt und als aktuellen ‚State of the Art'“, schreibt Zimmermann.

Für Brand sei ein System wie Nikodemus jedoch nur „der erste Schritt“. Die Kirche dürfe sich nicht auf die Rolle der Anwenderin oder Mahnerin beschränken. Als “Global Player”, so Brand, habe sie die Chance und beinahe die Pflicht, die Technik “wirklich verantwortungsvoll selbst zu gestalten”. Er halte es für denkbar, dass die Kirche ein eigenes KI-System aufsetzt. Wobei der größte Nutzen für KI in der Kirche nach Ansicht von Brand und Martsch-Grunau in der Verwaltung liege, um Pfarrpersonen von Bürokratie zu entlasten. Doch hier lauere die größte Gefahr: der Datenschutz – verknüpft mit Schweigepflicht und Dienstgeheimnis.

„Es ist auch ein Ringen um Authentizität und die klare Abgrenzung zur Maschine.“

Die evangelischen Landeskirchen in Bayern und im Rheinland entwickeln derzeit die Plattform ELOKI (Evangelisch. Lernend. Offen. KI), um Bürokratie zu verringern und Datenschutz zu sichern. Es ist ein ChatGPT-ähnliches System, das direkt in kirchlichen und diakonischen Strukturen betrieben werden kann. Das Ziel ist eine einfache, datensichere und anpassbare KI-Unterstützung für den Arbeitsalltag.

Das Ringen der Kirche mit der KI bewege sich auf zwei Ebenen, bilanziert, Zimmermann: der administrativen und der seelsorgerischen. „Es ist auch ein Ringen um Authentizität und die klare Abgrenzung zur Maschine.“ Im Bereich der Verwaltung gehe es um pragmatische Antworten und Lösungen. Die seelsorgerische Ebene sei dagegen ungleich komplexer.

Weiterlesen: Wenn Kirche KI einsetzt: Betrug am Menschen? (Bezahlschranke)