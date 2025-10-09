Gott auf Knopfdruck

Künstliche Intelligenz trifft auf Kirche: Chancen und Risiken für Glauben und Spiritualität. Was Experten sagen – und warum KI den Glauben nicht ersetzen kann.

Claudia Paganini, Medienethikerin und Autorin des Buches Der neue Gott, beobachtet eine erstaunliche Entwicklung: Menschen begegnen KI-Systemen wie ChatGPT mit Erwartungen, die an religiöse Vorstellungen erinnern. „In vielen Fragen, die mir gestellt wurden, schwang eine diffuse Hoffnung mit – fast wie bei einem Glaubensphänomen“, sagt sie im Gespräch mit ref.ch. Besonders auffällig sei, dass KI in emotionalen Situationen als Gesprächspartner genutzt werde – manchmal lieber als ein Mensch.

In ihrem Buch analysiert Paganini, wie göttliche Attribute wie Allmacht, Allwissenheit oder Allgegenwart in der Religionsgeschichte verstanden wurden – und wie wir sie heute auf KI projizieren. „Manche sprechen über KI mit einer Mischung aus Faszination und Angst – wie über eine übernatürliche Macht“, erklärt sie. Die Parallelen seien frappierend: Warnungen vor Kontrollverlust erinnern an die Angst vor einer allmächtigen Gottheit. Gleichzeitig weckt KI Hoffnungen auf Sinn und Orientierung – Bedürfnisse, die traditionell Religion erfüllt.

„Wer KI vergöttert, macht sich blind für ihre Risiken.“

Besonders heikel findet Paganini die Illusion von Nähe und Empathie. KI-gestützte Chatbots können menschliche Kommunikation täuschend echt simulieren. „Je länger wir mit ihnen interagieren, desto eher vergessen wir, dass wir mit einer Maschine sprechen“, warnt sie. Studien zeigen: Gerade in emotionalen Momenten sind Menschen anfällig für diese Täuschung. KI biete Antworten „auf Knopfdruck“ – während Religion auf Geheimnis und Unverfügbarkeit setze. „Wenn alles berechenbar wird, verlieren wir das Staunen“, sagt sie.

Trotzdem plädiert Paganini für Gelassenheit. „Solange ein Glaube keine negativen Auswirkungen auf Menschen oder Umwelt hat, spricht nichts dagegen, dass Menschen auch einen KI-Gott verehren“, sagt sie. Die eigentliche Gefahr sieht sie nicht in spirituellen Experimenten, sondern in der sozialen Ungleichheit und im Ressourcenverbrauch, die mit KI einhergehen. Ihr Fazit: „Wir sollten KI weder verteufeln noch vergöttern – sondern verantwortungsvoll gestalten.“

Claudia Paganini hat Philosophie und Theologie studiert und im Fach Medienethik habilitiert.

Link: das vollständige Interview auf ref.ch