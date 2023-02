Medientipp: „Wissen zwischen zwei Bissen“

- Werbung -

„Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, eure Konfession zu wechseln?“, „Warum beginnt das Kirchenjahr am ersten Advent?“ oder „Was ist eigentlich eine Präses?“. Diese und mehr Fragen beantwortet Pfarrer Frank Muchlinsky wöchentlich auf dem Instagram-Kanal des Nachrichtenportals evangelisch.de. „Wissen zwischen zwei Bissen“ heißt das Format. Muchlinsky beantwortet die Fragen in unter 60 Sekunden zwischen zwei „Bissen“ – zum Beispiel von einem Apfel.

Bis zu 20.000 Menschen sehen nach Angaben von evangelisch.de die einzelnen Folgen an. Die Fragen stammen größtenteils aus dem Fragen-Bereich des Webportals. Die Nutzerinnen und Nutzer können in den Kommentaren mitdiskutieren oder ihre Meinung per Abstimmung innerhalb der Videos äußern.

Link: Hier findet ihr das Instagram-Format „Wissen zwischen zwei Bissen“.