MEHR 24: Gott ist auch in Krisen erfahrbar

Das Glaubensfestival MEHR bot viel Raum zum Singen und Feiern, wollte aber keine „Schönwetter“-Veranstaltung sein. In den Vorträgen wurde auch deutlich, wie der Glaube in schwierigen Zeiten tragen kann.

Mit einer Eucharistiefeier und einem Abschlussvortrag von Johannes Hartl ist am heutigen Sonntag das Glaubensfestival MEHR24 im Augsburger Messezentrum zu Ende gegangen. Das Interesse war groß: Mit 11.000 Besuchern war die Veranstaltung ausverkauft. „Einheit in Verschiedenheit“ wollten die Veranstalter zeigen – und so gab es neben unterschiedlich geprägten Vorträgen und Referenten verschiedene Formen des Gebets sowie evangelische und katholische Abendmahlsfeiern.

Der Gründer des Gebetshauses, Johannes Hartl, zog ein positives Fazit. „Das Motto ‚God is here‘ hat sich durchgezogen und war erfahrbar. Nach Corona wussten wir nicht, wie voll es wird. Dass es ausverkauft ist, das hatten wir nicht erwartet.“

Wie der Glaube in schwierigen Zeiten trägt, erzählte der Unternehmer Patrick Knittelfelder, der gerade erst eine schwere Krankheit überwunden hat. Tabitha Bühne, ehemaliges Model, Schauspielerin und Ultramarathonläuferin, nahm das Publikum mit hinein in ihren persönlichen Lebensweg von der Selbstablehnung hin zu Selbstannahme. Schriftstellerin Esther Magnis nahm die Zuhörer mit in ihre Biografie und in die Frage nach einem guten und im Leid trotzdem liebenden Gott. Die ALPHAkurs-Gründer Nicky und Pippa Gumbel wiederum ermutigten zur Weitergabe des Glaubens.

Nicky Gumble bei der MEHR 24 (Foto: MEHR / Wolfgang Wimmer)

Musikalisch gestaltet wurde das Glaubensfestival von den O’Bros, den Bands der Lobpreismusiker Veronika Lohmer und Michael Beering sowie Stücken der hauseigenen Künstler des Gebetshauses. Ergänzt wurde das viertägige Event von einem Ausstellungsbereich, der in diesem Jahr vergrößert wurde und insgesamt 160 Ausstellern Raum bot, ihre Arbeit den Besuchern vorzustellen.

Im Rahmen des Festivals gab das Gebetshaus-Team bekannt, dass der Campus erweitert wird. Noch in diesem Jahr soll eine Veranstaltungshalle für 300 Personen angemietet werden.