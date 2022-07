Missionspreis 2023: Wettbewerb gestartet

Der „Andere Zeiten“-Missionspreis soll Aktionen zur Verbreitung des christlichen Glaubens fördern. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

- Werbung -

Mit dem Missionspreis will der Verein „Andere Zeiten“ laut Homepage „mutige und originelle Aktionen zur Verbreitung und Festigung des christlichen Glaubens in Deutschland“ auszeichnen. Er wird einmal im Jahr verliehen und ist mit 15.000 Euro dotiert, über deren Aufteilung eine Jury entscheidet. Eingeladen sind alle Initiativen, die sich „insbesondere an kirchen- und glaubensferne Menschen richten“.

Bewerben können sich Kirchengemeinden, Einrichtungen und Werke der Kirchen, Vereine und Initiativgruppen, sofern eine direkte oder indirekte Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) besteht.

Weitere Informationen gibt es auf dieser Webseite.