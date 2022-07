Für Gemeinden: Landeskirche veröffentlicht Energiespartipps

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg will mit Sofortmaßnahmen sowie mittel- und langfristigen Projekten den Energieverbrauch in den Gemeinden senken. Dazu hat sie jetzt Empfehlungen veröffentlicht.

- Werbung -

Der Verbrauch von Gas und Strom solle deutlich reduziert werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon jetzt lägen die Energiekosten um 30 Prozent über dem Niveau von 2021, teilt das Umweltreferat des Ev. Oberkirchenrats in Stuttgart mit. In der nächsten Zeit sei mit einer Verdopplung oder gar Verdreifachung der Preise zu rechnen.

Die Empfehlungen reichen von einer Vielzahl einfacher Sofortmaßnahmen über Kooperationen mit anderen Einrichtungen und Kommunen, die deutliche Absenkung der Temperaturen in Kirchen (ein Grad weniger in der Grundtemperatur bringt 10 bis 15 Prozent Einsparung), die Schließung wenig genutzter Gebäudeteile, die Überarbeitung von Raumkonzepten und die Reduktion der Beleuchtung bis hin zum Umstieg auf Winterkirchen in Gemeindehäusern.

Zudem rät das Umweltreferat Kirchengemeinden, auf ihre Erfahrungen aus der Corona-Krise zurückzugreifen, Digitalangebote zu intensivieren und vermehrt Outdoor-Gottesdienste zu feiern, wo dies möglich ist. Auch längerfristige Maßnahmen wie die energetische Gebäudesanierung und -optimierung sollten Gemeinden und Einrichtungen prüfen, so das Umweltreferat.

Die Empfehlungen des Umweltreferats findet ihr auf dieser Webseite.