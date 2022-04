Missionspreis: Im „Escape Bus“ über den Glauben reden

Drei Projekte haben den mit 15.000 Euro dotierten Missionspreis des ökumenischen Hamburger Vereins „Andere Zeiten“ gewonnen. Sie versuchen auf ganz verschiedene Weise, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Gespräch zu kommen.

Das Thema des Missionspreises lautete „Glaube adé? Mit jungen Menschen ins Gespräch kommen“, wie der Verein mitteilte. Aus den 29 Einsendungen habe die unabhängige Jury die Projekte „Work – Life – Spirit“ in Göttingen, „Escape Bus“ in Kassel und „Mein Gott, Lennep!“ in Remscheid ausgewählt.

„Work – Life – Spirit“ bringt einmal im Monat in einem Göttinger Co-Working-Space junge Berufstätige verschiedener Konfessionen zum After-Work-Meeting zusammen. Dort diskutieren sie über das Christsein im Beruf und vernetzen sich. Federführung für das ökumenische Projekt hat die katholische Pfarrei St. Paulus in Göttingen.

Moderner Trend verknüpft mit biblischer Botschaft

Der Kasseler „Escape Bus“ greift den Trend der Escape Games auf und verbindet sie mit der biblischen Botschaft: Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rolle des Apostels Paulus und müssen Rätsel lösen, um aus einem umgebauten Gelenkbus auszubrechen. Währenddessen kommen sie ins Gespräch. Der „Escape Bus“ wird vom Jugendverband „Entschieden für Christus“ angeboten.

Im Rahmen des inklusiven Fotoprojektes „Mein Gott, Lennep!“ haben sich junge Erwachsene, psychisch Erkrankte, Geflüchtete und Gemeindemitglieder der katholischen Pfarrei St. Bonaventura und Heilig Kreuz in Remscheid gemeinsam auf eine fotografische Entdeckungsreise ihres Stadtteils Lennep begeben. Die Motive wurden anschließend auf großen Bannern in der Kirche aufgehängt.

Die Gewinner des 13. Missionspreises sollen im Rahmen eines Festes am 12. Mai in der Kasseler Brüderkirche ausgezeichnet werden. Der gemeinnützige Verein „Andere Zeiten“ wurde vor allem durch seine Aktion „Der Andere Advent“ im deutschsprachigen Raum bekannt. Der Missionspreis wird jährlich ausgeschrieben.

Link: Hier geht es zur Liste der Preisträger.