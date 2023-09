„Mut für die Sache Christi“: Landesbischof Kramer wirbt für die Einladung zum Glauben

Beim Jahresempfang des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer ermutigte Kramer, fröhlich für den christlichen Glauben zu werben. „Die Kirche muss sich zeigen“.

Im Alltag Interesse für den Glauben wecken – dazu ermutigte der mitteldeutsche Landesbischof Friedrich Kramer die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Jahresempfang des Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer (AEU). „Wir machen das viel zu wenig“, so Kramer bei der Veranstaltung in Frankfurt am Main. Er selbst frage im Alltag Taxifahrer nach dem Einsteigen häufig, ob sie getauft seien. Oft ergäben sich im Gespräch dann „zehn witzige Minuten“. „Wir müssen viel mehr über Taufe reden“, sagte Kramer. Kirche müsse sich zeigen und fröhlich einladen.

„Wir brauchen den Mut, uns für die Kirche und für die Sache Christi einzusetzen, und das ohne Furcht, mit Kraft und mit Liebe und mit Besonnenheit“, sagte Kramer, der die gesellschaftlichen Beiträge der evangelischen Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzt sieht. Beispielhaft nannte er vor den Gästen des Jahresempfangs unter anderem das diakonische Engagement und die Rolle der Kirche als Träger von Kulturangeboten.

Im Umgang mit der Erhaltung von Kirchengebäuden warb Kramer für Partnerschaften und berichtete unter anderem davon, dass Kirchen entlang des thüringischen Rennsteiges inzwischen als Herberge für Wanderer angeboten werden, aber weiterhin auch für Gottesdienste zur Verfügung stehen. Ein weiteres Beispiel für eine gesellschaftliche Öffnung seien Jugendkirchen.

Über die Aufgabe von kirchlichen Gebäuden sollte nicht allein unter finanziellen Gesichtspunkten entschieden werden, sagte der Landesbischof. Mit den Kirchengebäuden seien der Glaube und auch eine Zukunftsperspektive verbunden.

Der 1966 gegründete AEU mit Sitz in Berlin versteht sich als Netzwerk protestantischer Unternehmer, Manager und Führungskräfte. Zu seinen Aufgaben gehören der Dialog mit Kirchenleitenden, die Organisation von fachlichem Austausch sowie Angebote zur Glaubensvergewisserung für die Mitglieder.

