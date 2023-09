Was macht eigentlich der Heilige Geist so?

Für Tom Laengner schafft der Heilige Geist Klarheit im Leben und verspricht Abenteuer — eines davon wurde kürzlich durch eine Pizzaschachtel ausgelöst.

Lesen zu können bringt nicht unbedingt mehr Klarheit ins Leben. So las ich als Grundschüler in einer Illustrierten von einem Weinbrand, dem der Geist des Weines innewohnen solle. Ein Geheimnis, das ich nie gelüftet habe. Schwer Eindruck machte mir ein Geist, dem nachgesagt wurde, in einer Toilettenschüssel zu wohnen. Denn in öffentlichen Kloanlagen las ich an gekalkten Wänden: ‚Auf diesem Klo, da wohnt ein Geist‘. Ich fragte mich, was er da wohl täte zwischen Urinpfützen und dem Duft aus Klosteinen. Doch dann wurde ich aufgeklärt: „Ein Geist, der jedem, der zulange scheisst, von unten in den Bobbes beißt!“ So gewarnt, wagte ich einen scheuen Blick nach unten und sah zu, dass ich Land gewann.

Irgendwie war dieser Klogeist doch ein harmloser Zeitgenosse. Sonst bin ich mir da nicht so sicher. Mir sind zu viele Menschen begegnet, die nicht einmal ihre eigenen Dämonen im Griff hatten. Sonst wären Alkohol, sexuelle Begierde, Spielsucht oder Wutausbrüche nicht länger Chef im Ring ihres Lebens. Entfaltet das Böse und Dämonische, was ich aufgeklärt leugne, nicht immer wieder eine Macht, die mir den Hals zuschnürt?

Der Heilige Geist und eine Pizzaschachtel

Klarer wurde mein Leben, als ich auf den Heiligen Geist traf. Geheimnisvoll und wie aus einer anderen Dimension, was er ja wohl auch ist. Dabei nahm ich wahr, dass dieser Geist in einer ganz anderen Liga spielt.

Das erlebte ich erst neulich wieder. Ich hatte mich gegen eine Eiche gelehnt. Die Rinde sah nach ameisenfreier Zone aus und Pause war angesagt. Mein Blick fiel auf einen „Mitzwanziger“, der sich einige Meter von mir entfernt mit einer Pizzaverpackung abmühte. Sie verweigerte den Gang in die Finsternis der Mülltonne. Und dann kam es, wie es so oft kommt. So eine Pappe ist auf sich allein gestellt kein Garant für kreative Lösungen. Bei einem Menschen könnte das anders ein. Dieser hier gab leider auf. Das Gute wollen und auch tun sind eben zwei grundverschiedene Dinge. In Sekundenschnelle fand sich die Verpackung im Staub wieder. Der Deckel klappte auf und ein ehemals knuspriger Pizzarand lag im Staub.

Sollte ich das Gesehene als Heldentat beklatschen oder wegen seiner Normalität emotionslos drüber hinwegsehen? Oder müsste ich hier nicht umgehend was machen? Seitdem ich mich kenne, tue ich meistens nichts. Ich weiß, was richtig wäre. Ich weiß nicht, wie ich es richtig mache. Und das macht mich immer wieder richtig hilflos. Ohnmacht ist ein blödes Gefühl. Jetzt war wieder so ein Moment. Ich ahnte, dass sich wiederholen würde, was ich schon kannte. Auch wenn ich meine innere Niederlage kommen sah, gab ich mich nicht geschlagen. Noch nicht. Was sollte ich jetzt unter meiner Eiche tun? Meine Zeit zum Nachdenken war abgelaufen, bevor sie begonnen hatte. Genau in dem Moment geschah etwas Seltsames. Der Pizzaesser drehte sich kurz zu mir und sah mich an. Da hörte ich mich sagen: „Mann, die Schachtel kriegen wir doch durch den Schlitz. Du musst die Packung knicken!“ Offenbar eine Idee auf Weltniveau! Schnurstracks versuchte der bisher ratlose Kollege dann genau das. Leider erfolglos. Und ich? Würde er mich attackieren, beschimpfen oder mit einem verächtlichen Blick strafen? Anstatt darauf zu warten, hörte ich mir noch einmal zu: “So ein starker Kerl wie du. Das kann doch nicht wahr sein!“ Und mit einem Male klappte es. “Endgültig versenkt!“, meinte ich erleichtert. Ein wenig verblüfft schaute ich in ein lächelndes Gesicht. „Danke“, meinte der Mann noch und schlenderte davon.

„Wo kamen diese Worte her?“

Ach, was habe ich mich gefreut. Als ich dann auf dem Parkplatz eines Bioladens einen Kaffee schlürfte, dachte ich nochmal über alles nach. Klar hatte ich geredet. Aber war das allein ich? So hatte ich mich in ähnlicher Situation noch nie gehört. Ich war schon tief bewegt. Wo kamen diese klaren Worte her? Und wo die Freiheit und der Mut? Auf jeden Fall war meine Ohnmacht verdampft und ich war um eine Geschichte reicher, die ich zu erzählen hatte. War das jetzt der Heilige Geist? Es war so praktisch und so wenig religiös. Und gleichzeitig war es ganz meine Sprache und es half, etwas Positives entstehen zu lassen. Der Mann hatte sich weder angemacht noch vorgeführt gefühlt. Anschließend hatte er sich sogar aufrichtig bedankt. Ich war immer noch von den Socken. Was ich erlebt hatte war lebensnah. Ja, das macht wohl der Heilige Geist so; wenn auch nur in einer seiner Facetten.

In meiner Kindheit gab es noch den Melissengeist, den Kellergeist und nicht zuletzt einen Lampengeist. Der tauchte in ‚Aladin und die Wunderlampe‘ auf, was ja bekannterweise ein Märchen ist! So wie ich das sehe, verspricht mir der Heilige Geist aus der Bibel neben mehr Klarheit auch mehr Alltagsabenteuer. Auch wenn man vorher nicht wissen kann, wie die ausgehen. Aber dann wären es auch keine Abenteuer.