Wycliff: „Über 350 Bibelübersetzungen gestartet“

Die Wycliff Global Alliance (WGA) hat ihre Jahresstatistik veröffentlicht: Die Anzahl neuer Übersetzungen ist gewachsen. Steigerungspotenzial sieht die Organisation vor allem in Asien.

Die Wycliffe Global Alliance (WGA) hat ihre Jahresstatistik für 2022 publik gemacht. Laut einer Pressemeldung sind seit September 2022 mehr als 350 Sprachforschungs- und Bibelübersetzungsprojekte gestartet. In 41 Sprachen sei die Übersetzung des Neuen Testaments fertiggestellt worden und in weiteren zwölf Sprachen liege die gesamte Bibelübersetzung vor.

- Werbung -

Derzeit würden in insgesamt 3.283 Sprachgruppen in 167 Ländern Bibelübersetzungsprojekte laufen. Über 1.000 Sprachen würden noch darauf warten, übersetzt zu werden — davon sind 435 in Asien zu verorten.

„Es geht voran“

Die Leiterin von Wycliff Deutschland, Susanne Krüger, ist mit den Ergebnissen zufrieden: „Im letzten Jahr konnten unglaublich viele neue Übersetzungsprojekte begonnen werden. Das macht uns sehr dankbar und ist auch nur möglich, weil viele verschiedene Organisationen an der Bewegung der Bibelübersetzung weltweit beteiligt sind.“ Viele Projekte befinden sich noch in der Startphase, trotzdem sieht sie die Entwicklung positiv: „Wir dürfen sehen, dass es vorwärtsgeht und wir dem Ziel näherkommen, dass möglichst bald wirklich alle Menschen auf dieser Welt Zugang zu Gottes Wort haben.“

Die spendenfinanzierte Wycliffe Global Alliance ist der Dachverband von mehr als 100 Wycliff- und Partnerorganisationen weltweit. Die Allianz betreut Sprachforschungs-, Bildungs- und Bibelübersetzungsprojekte in 167 Ländern. Wycliff Deutschland hat rund 130 Mitarbeiter in über 40 Ländern.

Link: Homepage von Wycliff